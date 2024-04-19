За занавесом: Путин - от мессии до поп-звезды

Американский историк Тимоти Снайдер, специализирующийся на истории Центральной и Восточной Европы, Советского Союза и холокоста, отмечает, что Путин перенял риторику таких идеологов русского фашизма, как Иван Ильин и Александр Дугин. "Поскольку Путин называет фашистами своих врагов, нам может быть сложно принять тот факт, что фашистом на самом деле является он сам. Но в ходе российского вторжения слово "нацист" означает просто "враждебного недочеловека" - того, кого русские имеют право убивать. Разжигание ненависти, направленное на украинцев, упрощает их убийства, как мы видим по событиям в Буче, Мариуполе и других частях Украины, побывавших под российской оккупацией. Массовые захоронения - не трагическая случайность, но закономерное следствие фашистской войны на уничтожение. Называть фашистами других, будучи фашистом, - в этом состоит основа путинского метода. Американский философ Джейсон Стэнли называет его "подрывной пропагандой". Я предложил термин "шизофашизм". У украинцев есть более элегантное определение - они называют его "рашизмом", - пишет Снайдер в New York Times.