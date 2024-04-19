За занавесом: Путин - от мессии до поп-звезды

Анализ звучащих с начала войны посланий российских пропагандистов о президенте Владимире Путине, а также высказывания самого хозяина Кремля наглядно демонстрирует структуру российского правления со всеми вытекающими из нее последствиями. А именно, с 24 февраля 2022 года Россия с прогрессирующей скоростью развивается как теократическое государство, которое ряд западных политологов сравнивает с современным Ираном, только вместо ислама в нем православие, а место аятоллы занимает Путин.
Троица Путина
В стране-агрессоре Путин - это гораздо больше, чем президент в любой демократической стране. Он претендует на роль духовного лидера нации, а кремлевские пропагандисты идентифицируют с ним саму Россию. Тут действует принцип "Говорим Путин, думаем Россия, говорим Россия, думаем Путин". Таким образом, любое обращение против Путина - это обращение против государства, приравниваемое к измене родине.
Это наглядно подтверждает и демонстрируемая на государственном телевидении вечером каждого воскресенья программа пропагандиста Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин", в которой ведется еженедельное скрупулезное наблюдение за событиями в жизни президента и передаются его размышления. Название передачи звучит почти как современное переосмысление святой Троицы. Излишне добавлять, что эта программа, конечно, демонстрировалась и в предвыборный период и о таких западных глупостях, как недопустимое использование административных ресурсов, никто даже не пискнул.
Не менее показательно и то, что в ходе предвыборной кампании ни на одном из государственных телеканалов хотя бы из вежливости не было предоставлено слово ни одному из остальных трех зарегистрированных ЦИК России кандидатов. Излишне говорить, что не состоялось и никаких дебатов кандидатов в президенты. Путин по своей сути царь, а цари ни с кем не дискутируют.
Трагикомичны телевизионные сюжеты с визитов Путина в регионы, которые особенно широко освещаются в передаче "60 минут". В них всегда развернуто демонстрируется, как встречают Путина собравшиеся на улицах люди, чуть ли не в религиозном экстазе скандирующие: "Путин! Путин!" и "Спасибо! Спасибо!". Наблюдение за этими кадрами создает впечатление, что Путин одновременно является и мессией, и поп-звездой.
Особенно циничным был сюжет, в котором Путин встретился с близкими погибших солдат и одна молодая вдова вместе с осиротевшим малолетним сыном сердечно поблагодарила его за все, что он делает для России.
Видео: Здесь и далее - фрагменты передач российской пропаганды
При этом после произошедшего теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" Путин выступил с обращением к народу только через 24 часа после теракта. Вместо того, чтобы сразу после случившегося прибыть на место происшествия, как это сделал был лидер любой другой демократической страны.
Но тут надо вспомнить важную для России роль символов в коммуникации: Путина никогда не увидеть в месте, где произошло несчастье, потому что образ лидера даже в мыслях не должен связываться с чем-то плохим и трагичным. Поэтому Путин не высказывается ни о случившемся на прошлой неделе в российских городах меганаводнении, ни о других катаклизмах.
Зато, обвинив в упомянутом террористическом акте Украину, Путин и "подогрел" общество, и снял с себя ответственность за то, что не внял предупреждениям американских спецслужб.
Путин как лидер религиозного фашизма
"Я хочу сослаться на маршала Миниха, который сказал, что Россия управляется непосредственно господом богом, иначе невозможно представить, как это государство до сих пор существует" - это заявление президента России процитировали все российские пропагандистские передачи. И быстро стало понятно, что наместником бога в России является Путин.
Многочисленные пропагандисты используют эпитеты в превосходной степени, говоря о таких действиях президента, как, например, интервью консервативному пропагандисту США Такеру Карлсону и выступление с речью на Валдайском форуме, который ранее привычно именовался российским Давосом, а с начала войны переименован в Потемкинскую деревню. Путина называют одним из самых влиятельных мыслителей современности и надеждой всех угнетенных людей. На полном серьезе "кремлины" утверждают, что Путин является лидером "свободного мира", подразумевая все незападные страны.
Вот несколько тезисов Путина об особой роли России в истории человечества, опасно напоминающих риторику Третьего рейха: "мы боремся за свободу не только России, но и всего мира", "разнообразие и единство наших культур, традиций, языков и этнических групп просто не укладывается в логику западных расистов и колонизаторов, в их безжалостную схему полной деперсонализации, раздробленности, угнетения и эксплуатации", "это наша страна находится в авангарде создания справедливого мироустройства,", "без суверенной, сильной России никакой прочный миропорядок невозможен".
Путин определяет понятие "русский мир" как союз людей, которые чувствуют духовную связь с "родиной", считают себя русскоязычными и являются носителями истории и культуры России вне зависимости от своей национальной или религиозной принадлежности. Особенно неприятным для всей Восточной Европы может показаться географическое определение русского путинского мира - Киевская Русь, Российская империя, современная Российская Федерация - в которое по возможности включаются и "соотечественники" на Кавказе, в Средней Азии и Восточной Европе.
Американский историк Тимоти Снайдер, специализирующийся на истории Центральной и Восточной Европы, Советского Союза и холокоста, отмечает, что Путин перенял риторику таких идеологов русского фашизма, как Иван Ильин и Александр Дугин. "Поскольку Путин называет фашистами своих врагов, нам может быть сложно принять тот факт, что фашистом на самом деле является он сам. Но в ходе российского вторжения слово "нацист" означает просто "враждебного недочеловека" - того, кого русские имеют право убивать. Разжигание ненависти, направленное на украинцев, упрощает их убийства, как мы видим по событиям в Буче, Мариуполе и других частях Украины, побывавших под российской оккупацией. Массовые захоронения - не трагическая случайность, но закономерное следствие фашистской войны на уничтожение. Называть фашистами других, будучи фашистом, - в этом состоит основа путинского метода. Американский философ Джейсон Стэнли называет его "подрывной пропагандой". Я предложил термин "шизофашизм". У украинцев есть более элегантное определение - они называют его "рашизмом", - пишет Снайдер в New York Times.
"Мания Украины" Путина
Путин одержим мыслью, что Украины как государства на самом деле не существует, это просто и исключительно историческое недоразумение. Путин видит себя преемником Александра Невского, чья историческая миссия - воссоединение русского народа.
При этом президент России всегда подчеркивал, что "локальная" война в Украине переросла в глобальный конфликт, в котором решается, быть или не быть не только России, но и всему христианскому миру. Он не устает утверждать, что русский народ состоит из этнических русских, белорусов и украинцев, которые были искусственно и насильственно разделены во время распада Советского Союза, и историческая миссия России состоит в том, чтобы вновь объединить разделенный русский народ.
Снайдер характеризует риторику Путина тремя предложениями: Россия не несет вины за свое давнее прошлое. Существование Украины - международный заговор. Война - ответ.
А в статье аналитического центра Atlantic Council сказано: "Одержимость Путина Украиной была полностью раскрыта в эссе длиной в 5000 слов о возможном "историческом единстве" русских и украинцев, опубликованном в июле 2021 года, всего за семь месяцев до вторжения России. Выдавая себя и за историка-любителя, и за философа-любителя, Путин комфортно проигнорировал веками осуществляемые империей притеснения и выразил уверенность, что "истинный суверенитет Украины возможен только в партнерстве с Россией".
В статье говорится, что Путин неоднократно обвинял современную Украину в оккупации исторических русских земель и отвергал все представления о национальном самоопределении отдельных украинцев, характеризуя его как искусственное изобретение внешних сил, пытающихся ослабить Россию изнутри.
Анализируя причины, по которым Путину так не нравится соседнее государство, Atlantic Council подчеркивает, что демократическая Украина - гораздо более легитимная страна, чем автократическая Россия. Путин этот факт хорошо осознает. Он также понимает, что если позволить демократической Украине обрести силу и начать процветать, это, скорее всего, вдохновит россиян на поиск подобных перемен в своей стране. Иными словами, Путин считает существование свободной и демократической Украины экзистенциальной угрозой будущему его собственного автократического режима.
"С точки зрения российского правителя независимая Украина является невыносимым напоминанием о том, что демократическая легитимность вполне возможна в славянском сердце бывшего СССР. Если Украина не будет уничтожена, Путин опасается, что сама Россия может оказаться на пороге нового краха, так как продолжится начатый в 1991 году процесс", - подчеркивают авторы статьи.
Рисуя сценарии будущего России, авторы статьи в качестве наиболее вероятной выдвигают версию о том, что Путин, если его не коснутся какие-то неожиданные проблемы со здоровьем, в обозримом будущем продолжит править Россией. Это, в свою очередь, означает продолжение войны в Украине и усиление репрессий в России.
Самая большая проблема в том, что война служит идеологическим топливом для авторитарного режима России. Перефразируя хорошо известную поговорку - если бы Украины не было, ее пришлось бы придумать.
Проект софинансируется Фондом поддержки СМИ из средств латвийского государственного бюджета. За содержание проекта "За занавесом" отвечает информационное агентство LETA. #SIF_MAF2023
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