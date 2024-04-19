Определились все пары первого раунда Кубка Стэнли‑2024

В ночь на 19 апреля прошли заключительные матчи регулярного чемпионата НХЛ-2023/24, по итогам которых определились все пары команд в первом раунде Кубка Стэнли.
Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров во второй раз в карьере стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ. У Кучерова в этом сезоне 44 гола и 100 передач в 81 матче. Предыдущие три сезона лучшим бомбардиром сезона был канадец Коннор Макдэвид ("Эдмонтон Ойлерз").
Нападающий "Торонто Мэйпл Лифс" Остон Мэттьюс выиграл "Морис Ришар Трофи" - награда лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. Форвард забил 69 голов.
Победителем регулярного чемпионата в Восточной конференции стал "Нью‑Йорк Рейнджерс", набравший 114 очков, на Западе - "Даллас Старз" (113).
Пары первого раунда плей‑офф Восточной конференции:
- "Нью‑Йорк Рейнджерс" - "Вашингтон Кэпиталз"
- "Каролина Харрикейнз" - "Нью‑Йорк Айлендерс"
- "Флорида Пантерз" - "Тампа‑Бэй Лайтнинг"
- "Бостон Брюинз" - "Торонто Мэйпл Лифс"
Пары первого раунда плей‑офф Западной конференции:
- "Даллас Старз" - "Вегас Голден Найтс"
- "Виннипег Джетс" - "Колорадо Эвеланш"
- "Ванкувер Кэнакс" - "Нэшвилл Предаторз"
- "Эдмонтон Ойлерз" - "Лос‑Анджелес Кингз"
Первые матчи первого раунда Кубка Стэнли начнутся 20 апреля. Серии будут длится до четырёх побед. Действующим чемпионом является "Вегас Голден Найтс".
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!