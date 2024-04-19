Определились все пары первого раунда Кубка Стэнли‑2024

Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров во второй раз в карьере стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ. У Кучерова в этом сезоне 44 гола и 100 передач в 81 матче. Предыдущие три сезона лучшим бомбардиром сезона был канадец Коннор Макдэвид ("Эдмонтон Ойлерз").