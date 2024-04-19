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Определились все пары первого раунда Кубка Стэнли‑2024

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Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг"
Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" Фото: Getty Images via AFP/Scanpix

В ночь на 19 апреля прошли заключительные матчи регулярного чемпионата НХЛ-2023/24, по итогам которых определились все пары команд в первом раунде Кубка Стэнли.

Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров во второй раз в карьере стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ. У Кучерова в этом сезоне 44 гола и 100 передач в 81 матче. Предыдущие три сезона лучшим бомбардиром сезона был канадец Коннор Макдэвид ("Эдмонтон Ойлерз").

Нападающий "Торонто Мэйпл Лифс" Остон Мэттьюс выиграл "Морис Ришар Трофи" - награда лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. Форвард забил 69 голов.

Победителем регулярного чемпионата в Восточной конференции стал "Нью‑Йорк Рейнджерс", набравший 114 очков, на Западе - "Даллас Старз" (113).

Пары первого раунда плей‑офф Восточной конференции:

  • "Нью‑Йорк Рейнджерс" - "Вашингтон Кэпиталз"
  • "Каролина Харрикейнз" - "Нью‑Йорк Айлендерс"
  • "Флорида Пантерз" - "Тампа‑Бэй Лайтнинг"
  • "Бостон Брюинз" - "Торонто Мэйпл Лифс"

Пары первого раунда плей‑офф Западной конференции:

  • "Даллас Старз" - "Вегас Голден Найтс"
  • "Виннипег Джетс" - "Колорадо Эвеланш"
  • "Ванкувер Кэнакс" - "Нэшвилл Предаторз"
  • "Эдмонтон Ойлерз" - "Лос‑Анджелес Кингз"
Фото: nhl.com

Первые матчи первого раунда Кубка Стэнли начнутся 20 апреля. Серии будут длится до четырёх побед. Действующим чемпионом является "Вегас Голден Найтс".

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