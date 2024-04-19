Капитан прибыл! Даугавиньш и Биндулис присоединились к хоккейной сборной

Хоккейный клуб "Дукла", представленная обоими хоккеистами, уступил "Нитре" со счётом 2:4 в плей-офф словацкой экстралиги.

Даугавиньш, который был капитаном команды, забил 11 голов и сделал 43 результативные передачи в 47 матчах регулярного чемпионата, а в 11 матчах плей-офф набрал 11 очков (5+6).

Биндулис в 32 играх регулярного чемпионата набрал 7 очков (2+5), а в плей-офф забил гол и трижды отдал результативную передачу.

18 апреля стало известно, что к сборной Латвии присоединились Андрис Джериньш и Оскар Цибульскис, выступающие в Датской хоккейной лиге.

Следующие проверочные матчи сборная Латвии проведёт 26 и 27 апреля, когда в гостях встретится со сборной Швейцарии. 3 и 4 мая сборная Латвии завершит цикл проверочных матчей двумя играми на своём льду против команды Норвегии. Все проверочные матчи сборной Латвии можно будет посмотреть в прямом эфире на канале TV6.

Чемпионат мира по хоккею 2024 года пройдёт в Праге и Остраве с 10 по 26 мая.

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