Видео ⟩ Живая хоккейная легенда Ягр установил рекорд, который, возможно, не будет побит никогда

52-летний Ягр побил рекорд, который легенда НХЛ Горди Хоу считал непобедимым. В частности, Ягр стал самым возрастным хоккеистом, забросившим шайбу в профессиональной лиге. Хоу забросил шайбу в НХЛ в возрасте 52 лет и 11 дней, а Ягр в высшей лиге Чехии отличился заброшенной шайбой в возрасте 52 лет и 63 дней.

Клуб "Рытиржи Кладно", за который выступает и латвийский нападающий Эдуард Тралмакс, в четверг во втором матче, чтобы остаться в чешской хоккейной Экстралиге, со счетом 7:2 (3:1, 4:1, 0:0) обыграли "Всетин" и в серии до четырех побед вышли вперед 2:0.

На второй минуте матча счет в матче открыл владелец клуба Ягр, а на девятой минуте Тралмакс стал последним из хоккеистов Кладно, прикоснувшихся к шайбе, когда та от игрока соперника попала в ворота. Латвиец принял участие и в четвертом голе команды, отдав результативную передачу.

В прошлом сезоне "Рытиржи" также боролись за выживание и обыграли "ПСЖ Берани" со счетом в серии 4:0.

Легендарный чешский хоккеист забивает голы на профессиональном уровне уже 36-й сезон подряд. Ягр дебютировал в рядах "Кладно" в сезоне 1988/1989 годов.

Два года спустя, летом 1990 года, Ягр уже переехал в клуб НХЛ "Питтсбург Пингвинз" и сразу же стал обладателем Кубка Стэнли в 1991 и 1992 годах.

За время своей карьеры Ягр завоевал бесчисленно число индивидуальных наград и трофеев. Он также является олимпийским чемпионом и двухкратным чемпионом мира.

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