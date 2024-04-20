Видео ⟩ Живая хоккейная легенда Ягр установил рекорд, который, возможно, не будет побит никогда

Чешская легенда хоккея Яромир Ягр, который время своей карьеры улучшил десятки рекордов, побил еще один, который может остаться записанным на его имя навсегда.
52-летний Ягр побил рекорд, который легенда НХЛ Горди Хоу считал непобедимым. В частности, Ягр стал самым возрастным хоккеистом, забросившим шайбу в профессиональной лиге. Хоу забросил шайбу в НХЛ в возрасте 52 лет и 11 дней, а Ягр в высшей лиге Чехии отличился заброшенной шайбой в возрасте 52 лет и 63 дней.
Клуб "Рытиржи Кладно", за который выступает и латвийский нападающий Эдуард Тралмакс, в четверг во втором матче, чтобы остаться в чешской хоккейной Экстралиге, со счетом 7:2 (3:1, 4:1, 0:0) обыграли "Всетин" и в серии до четырех побед вышли вперед 2:0.
На второй минуте матча счет в матче открыл владелец клуба Ягр, а на девятой минуте Тралмакс стал последним из хоккеистов Кладно, прикоснувшихся к шайбе, когда та от игрока соперника попала в ворота. Латвиец принял участие и в четвертом голе команды, отдав результативную передачу.
😱😱😱— Tipsport extraliga (@telhcz) April 18, 2024
Jaromír Jágr (@jj68jaromirjagr) naskočil po svých 5⃣2⃣. narozeninách do prvního střídání a hned je z toho branka! #baraztelh | #TELH | @RytiriKladno pic.twitter.com/UXjte8uwom
В прошлом сезоне "Рытиржи" также боролись за выживание и обыграли "ПСЖ Берани" со счетом в серии 4:0.
Легендарный чешский хоккеист забивает голы на профессиональном уровне уже 36-й сезон подряд. Ягр дебютировал в рядах "Кладно" в сезоне 1988/1989 годов.
Два года спустя, летом 1990 года, Ягр уже переехал в клуб НХЛ "Питтсбург Пингвинз" и сразу же стал обладателем Кубка Стэнли в 1991 и 1992 годах.
За время своей карьеры Ягр завоевал бесчисленно число индивидуальных наград и трофеев. Он также является олимпийским чемпионом и двухкратным чемпионом мира.
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