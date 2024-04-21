Снова в строю! После полугодового перерыва Жагарс вернулся на площадку

"Волки" на выезде со счетом 111:79 (30:13, 30:31, 24:22, 27:13) обыграли "Пено Жвайгждес", за который выступает латвийский баскетболист Артис Атэ.

Жагарс отметился точным трехочковым броском уже в первом же выходе на площадку. Всего он провел на площадке 11 минут и 25 секунд, реализовал один из шести трехочковых бросков и два из двух штрафных бросков, а также записал на своей счет одну результативную передачу, один фол, два спровоцированных замечания, завершив матч с +/- показателем +2 и коэффициентом эффективности 2.

В составе хозяев Атэ сыграл 13 минут и 56 секунд, на его счету один из двух трехочковых бросков, результативная передача, одна ошибка, четыре фола, он спровоцировал один фол соперника и набрал +/- показатель -18, а коэффициент эффективности составил -3.

Самым результативным в составе вильнюсского клуба с 19 очками был Джеффри Тейлор, в свою очередь в составе "Пено Жвайгждес" отличились Джордан Уотсон и Кадим Джек.

Жагарс порвал медиальную коллатеральную связку левого колена в матче чемпионата Литвы в октябре. Он перенес операцию в Стамбуле и начал свое восстановление в "Фенербахче", который подписал с ним трехлетний контракт в сентябре, а затем отдал в аренду в "Вильнюсские волки".

"Волки" с 19 победами в 27 матчах занимают в турнирной таблице Литовской баскетбольной лиги третье место, а "Пено Жвайгждес" с балансом 4-23 находятся на предпоследнем месте в конкуренции 12 команд.

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