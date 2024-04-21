СМИ: Китай помогает РФ укреплять оборонную промышленность, предоставляя технологии для БПЛА и ракет

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Китай на следующей неделе планирует предупредить, что Вашингтон введет санкции, если Пекин не прекратит поставлять России военные технологии и технологии двойного назначения, сообщают Financial Times (FT) и агентство Bloomberg.
Вашингтон и его союзники становятся все более нетерпимыми к отказу Китая прекратить поставлять России технологии, которые помогают восстановить ее промышленную базу, от микрочипов до двигателей крылатых ракет, пишет FT.
Другие члены G7 сообщили Вашингтону, что они тоже либо планируют поднять этот вопрос на переговорах с китайскими чиновниками, либо уже сделали это, сообщил газете американский чиновник на условиях анонимности.
После встречи министров иностранных дел стран "Большой семерки" на Капри на этой неделе Блинкен заявил, что Китай вносит основной вклад в поддержку российской оборонно-промышленной базы.
И хотя Китай, как пишет Bloomberg, "не перешел красную линию" и не снабжает напрямую Россию оружием и боеприпасами, Блинкен планирует предупредить, что Вашингтон и его союзники едины в своем несогласии с ролью Пекина в войне.
Госсекретарь США не уточнил, какие санкции он имеет в виду, но, как рассказали FT несколько источников, Белый дом также рассматривает возможность санкций против китайских финансовых учреждений.
Китай же, как утверждает один из источников FT, все больше обеспокоен возможными санкциями против своих банков. Госдепартамент США отказался от комментариев. Визит Блинкена в Китай запланирован со среды, 24 апреля, по пятницу.
На прошлой неделе несколько западных СМИ со ссылкой на официальных лиц США сообщили, что Китай помогает России строить ее оборонную промышленность, предоставляя беспилотные и ракетные технологии, спутниковые снимки и оборудование, что является самым амбициозным расширением военного производства Москвы со времен Советского Союза.
Посольство Китая в Вашингтоне отрицает поставки оружия обеим сторонам российско-украинской войны.
FT пишет, что 90% микрочипов, которые Россия импортировала в 2023 году, пришли из Китая и использовались при производстве ракет, танков и самолетов. В последнем квартале года Россия также импортировала из Китая 70% станков, предположительно используемых при производстве баллистических ракет.
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