СМИ: Китай помогает РФ укреплять оборонную промышленность, предоставляя технологии для БПЛА и ракет

Вашингтон и его союзники становятся все более нетерпимыми к отказу Китая прекратить поставлять России технологии, которые помогают восстановить ее промышленную базу, от микрочипов до двигателей крылатых ракет, пишет FT.

Другие члены G7 сообщили Вашингтону, что они тоже либо планируют поднять этот вопрос на переговорах с китайскими чиновниками, либо уже сделали это, сообщил газете американский чиновник на условиях анонимности.

После встречи министров иностранных дел стран "Большой семерки" на Капри на этой неделе Блинкен заявил, что Китай вносит основной вклад в поддержку российской оборонно-промышленной базы.

И хотя Китай, как пишет Bloomberg, "не перешел красную линию" и не снабжает напрямую Россию оружием и боеприпасами, Блинкен планирует предупредить, что Вашингтон и его союзники едины в своем несогласии с ролью Пекина в войне.

Госсекретарь США не уточнил, какие санкции он имеет в виду, но, как рассказали FT несколько источников, Белый дом также рассматривает возможность санкций против китайских финансовых учреждений.