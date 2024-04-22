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Поперечный на обеде, Чичваркин в Венеции, а Донс в Амстердаме

rus.tvnet.lv
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Еженедельно RUS TVNET рассказывает, чем звезды делились в соцсетях на выходных.

Татьяна Мингалимова выбирала свадебное платье

Блогер Евгения Маршалова на отдыхе

Нарядные Лева Би-2 с супругой

Задумчивый Интарс Бусулис

Данила Поперечный обедал

Латвийская певица Диана Пашко выступала

Новая фотосессия Софии Стужук

Дуа Липа на обложке журнала

Настя Каменских наряжалась

Эвилена Протектор пела

Евгений Чичваркин был в Венеции

Алина Келлер на Неделе моды в Таллинне

Ким Кардашьян была на процедурах

Донс в Амстердаме

Светлана Лобода разминалась на балконе

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