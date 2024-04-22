Поперечный на обеде, Чичваркин в Венеции, а Донс в Амстердаме

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, чем звезды делились в соцсетях на выходных.
Татьяна Мингалимова выбирала свадебное платье
Блогер Евгения Маршалова на отдыхе
Нарядные Лева Би-2 с супругой
Задумчивый Интарс Бусулис
Данила Поперечный обедал
Латвийская певица Диана Пашко выступала
Новая фотосессия Софии Стужук
Дуа Липа на обложке журнала
Настя Каменских наряжалась
Эвилена Протектор пела
Евгений Чичваркин был в Венеции
Алина Келлер на Неделе моды в Таллинне
Ким Кардашьян была на процедурах
Донс в Амстердаме
Светлана Лобода разминалась на балконе
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