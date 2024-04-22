Какой будет война в Украине и российское наступление летом 2024-го

Запуск до 500 «Шахедов» в месяц и 180 ударов управляемыми бомбами в сутки — это также индикатор тенденций в войне.

В соцсетях появляются видео экипировки убитых российских солдат — у них есть цифровые рации, уже неплохие аптечки, ночные прицелы, керамические плиты бронежилетов, наколенники. И это у пехоты, а не у спецназовцев.

Ощутимая разница с мобилизованными образца 2022 года со жгутами Эсмарха.

Россияне адаптируются к войне и при этом оснащают свою армию.

В таких условиях Украине надо изо всех сил «бежать, чтобы оставаться на месте».

Способность мобилизовать тыл и вести тотальную войну, а не висеть только на ресурсах ЕС и США, может много значить для будущего Украины.

Ведь речь идет о фундаментальных для Украины вещах — даже не о том, чей будет Угледар или Токмак. А о выживании.

Если Россия сможет наступать вглубь Украины — она будет это делать.

Если россияне смогут превращать Херсон или Харьков в руины бомбами с УМПК и реактивной артиллерией — они будут это делать.

Ракетные удары

Очевидными планами россиян на эту летнюю кампанию будут массовые пуски ударных дронов и залпы баллистики с сосредоточением по одной цели.