США могут ввести санкции против израильского батальона "Нецах Иегуда". Нетаньяху пообещал бороться

В субботу Axios со ссылкой на три источника в США, знакомых с этой проблемой, подтвердил, что Блинкен должен объявить о мерах в отношении «Нецах Иегуда» в течение нескольких дней.

Как сообщается, этот шаг будет связан с предполагаемыми злоупотреблениями на Западном берегу, включая один инцидент в январе 2022 года, в котором 80-летний Омар Асад, американец палестинского происхождения, умер после того, как израильские солдаты связали его и заткнули ему рот во время обыска.

Тогда США призвали к «тщательному уголовному расследованию и полной ответственности» по этому делу.

Позже в ЦАХАЛе заявили, что сожалеют о смерти Омара Асада и что командир «Нецах Иегуда» будет «отчитан» за это. Также было заявлено, что двум солдатам будет запрещено занимать командные посты в течение двух лет, но они не будут привлечены к ответственности. Смерть Асада тогда была объяснена заболеванием, которым он уже страдал какое-то время.

Семья Асада, многие члены которой проживают в США, осудила решение о закрытии дела.

Все предполагаемые нарушения имели место до нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

Любое решение запретить подразделению ЦАХАЛа получать военную помощь США будет приниматься в соответствии с «Законом Лихи», инициатором которого в 1997 году был тогдашний сенатор Патрик Лихи.