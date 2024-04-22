В Латвии растет интерес к покупке оружия. Специалисты объяснили причину

"Особенно [интересуются оружием] для самообороны. Фактически уже после 2014 года [когда РФ оккупировала Крым] этот интерес увеличился. Люди звонят, спрашивают, что у нас есть. Особенно в самом начале войны люди открыто говорили, что им нужно оружие для самообороны", - сказала Либека.

"Спрос вырос, когда началась [пандемия] Covid-19 - в 2020 году в магазинах были очереди. Это был первый скачок, когда люди начали думать, что им нужно что-то для самообороны.

Потом к началу 2023 года он оставался немного ниже. Но сейчас я чувствую, что снова бум, потому что люди не знают, что будет дальше, каковы прогнозы, люди задумываются о необходимости чего-то для самообороны. Причем не только простые жители хотят приобрести огнестрельное оружие для самообороны, но и охотники, у которых уже есть оружие для охоты - они тоже начинают задумываться о необходимости приобрести то, что можно использовать как для охоты, так и для самообороны в случае "часа Х", - отметил Кауфманис.