В Латвии растет интерес к покупке оружия. Специалисты объяснили причину

За последние годы в Латвии выросло число зарегистрированного оружия, в том числе того, которое регистрируется для самообороны, пишет портал Rus.LSM со ссылкой на LSM.LV.
Сообщается, что к марту 2024 года в Латвии было зарегистрировано более 74 тысяч единиц оружия.
В большинстве случаев это охотничье огнестрельное оружие - 62 491 единица, потом идет 11 346 единиц огнестрельного оружия, которые зарегистрированы для самообороны.
Каждый год количество зарегистрированного оружия в Латвии увеличивается на 700-1300 единиц.
Исключением стал период с 2022 по 2023 год, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В это время количество оружия увеличилось более чем на 1600 единиц.
При том, что в Латвии увеличивается количество оружия, число его владельцев сокращается. В январе 2016 года в стране было 33 259 владельцев оружия, а в начале 2024 года - 30 613.
В полиции объясняют эту ситуацию тем, что охотники стареют, а новых появляется все меньше. В Ассоциации охотников Латвии рассказали, что в стране около 25 тысяч охотников, из них около 20 тысяч активных.
Портал Rus.LSM пишет, что еще одна причина, почему жители Латвии покупают оружие, это желание защитить себя.
С начала полномасштабной войны РФ против Украины в стране увеличилось количество огнестрельного оружия для самообороны.
В январе 2022 года было зарегистрировано 11 054 единицы оружия для самообороны, в январе 2023 года - 11 320 единиц, а сейчас - 11 346.
Сандра Либека, член правления компании по торговле оружием и амуницией Zommers, заявила, что жители стали активнее интересоваться покупкой оружия.
"Особенно [интересуются оружием] для самообороны. Фактически уже после 2014 года [когда РФ оккупировала Крым] этот интерес увеличился. Люди звонят, спрашивают, что у нас есть. Особенно в самом начале войны люди открыто говорили, что им нужно оружие для самообороны", - сказала Либека.
Представитель Латвийской ассоциации производителей и торговцев оружейной амуницией и пиротехникой Эрик Кауфманис высказал похожее мнение.
"Спрос вырос, когда началась [пандемия] Covid-19 - в 2020 году в магазинах были очереди. Это был первый скачок, когда люди начали думать, что им нужно что-то для самообороны.
Конечно, в 2022 году, когда началась война, в марте - спрос тоже очень резко увеличился.
Потом к началу 2023 года он оставался немного ниже. Но сейчас я чувствую, что снова бум, потому что люди не знают, что будет дальше, каковы прогнозы, люди задумываются о необходимости чего-то для самообороны. Причем не только простые жители хотят приобрести огнестрельное оружие для самообороны, но и охотники, у которых уже есть оружие для охоты - они тоже начинают задумываться о необходимости приобрести то, что можно использовать как для охоты, так и для самообороны в случае "часа Х", - отметил Кауфманис.
С другой стороны, представители оружейных магазинов Huberts и Ieroči отметили, что не наблюдают заметного увеличения интереса жителей Латвии к приобретению огнестрельного оружия из-за войны в Украине.
В свою очередь, в полиции сообщили, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину жители стали больше интересоваться получением разрешения на оружие.
В Госполиции подсчитали, что в 2021 году 2949 физических и 17 юридических лиц получили разрешение на оружие, в 2022 году было выдано 3712 и 87 таких разрешений, а в 2023 году - 3026 и 40 разрешений на оружие.
В Латвии достаточно сложный и дорогой процесс получения разрешения на оружие, а полиция будет контролировать соблюдение всех требований хранения огнестрельного оружия.
Это подтверждают и цифры, количество огнестрельного оружия на 100 жителей в Латвии составляет 10,53. В Литве этот показатель - 13,59, в Эстонии - 4,96.
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