Видео ⟩ Какую высоту преодолел рекордсмен мира Дюплантис в Китае?

Дюплантис с первой попытки взял высоту 6,24 метра. Прошлый его рекорд был установлен в сентябре 2023 года - 6,23 м.

До этого швед преодолел 5,62 и 5,82 метра в своих первых попытках, а также взял шестиметровую высоту.

Во время соревнований также была подсчитана высота, которую теоретически мог бы взять Дюплантис в своем выступлении. Оказалось, что в попытке установить мировой рекорд шведский спортсмен мог бы преодолеть даже 6,29 метра.

DINGUUUUEEEE 🤯🤯



ARMAND “MONDO” DUPLANTIS 🇸🇪 AMÉLIORE SON RECORD DU MONDE DU SAUT À LA PERCHE EN PLEIN MOIS D’AVRIL !!! 😱



6.24M À SON PREMIER ESSAI #XiamenDL #Athlétisme

pic.twitter.com/Cl99Yr4ulr — MR.CARTER (@NelsonCarterJr) April 20, 2024

За свою карьеру Дюплантис установил восемь мировых рекордов. Сантиметр за сантиметром 24-летний спортсмен достигает новых высот. По мере того как он бьет рекорды, он получает все больше денег.

Эксперты утверждают, что Дюплантис уже способен преодолевать высоты в 6,30 метра.

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