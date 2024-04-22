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Видео ⟩ Какую высоту преодолел рекордсмен мира Дюплантис в Китае?

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Арман Дюплантис
Арман Дюплантис Фото: Reuters/ScanPix

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил свой же мировой рекорд в прыжках с шестом, преодолев высоту 6,24 метра, в субботу, 20 апреля, в Китае на первом этапе Бриллиантовой лиги. Какую высоту он взял на самом деле? 

Дюплантис с первой попытки взял высоту 6,24 метра. Прошлый его рекорд был установлен в сентябре 2023 года - 6,23 м.

До этого швед преодолел 5,62 и 5,82 метра в своих первых попытках, а также взял шестиметровую высоту.

Во время соревнований также была подсчитана высота, которую теоретически мог бы взять Дюплантис в своем выступлении. Оказалось, что в попытке установить мировой рекорд шведский спортсмен мог бы преодолеть даже 6,29 метра.

За свою карьеру Дюплантис установил восемь мировых рекордов. Сантиметр за сантиметром 24-летний спортсмен достигает новых высот. По мере того как он бьет рекорды, он получает все больше денег.

Эксперты утверждают, что Дюплантис уже способен преодолевать высоты в 6,30 метра.

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