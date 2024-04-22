"Очень сложно." Соперник Порзиньгиса хвалит латвийского баскетболиста

Игрок команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Майами Хит" Никола Йович после поражения от "Бостон Селтикс" особенно выделил Кристапа Порзиньгиса.
Бостонский "Селтикс" начал серию плей-офф против "Майами Хит" с убедительной победы - 114:94 (26:21, 34:24, 31:14, 23:35).
Порзиньгис отличился в этом матче, набрав 18 очков, выполнив четыре из восьми дальних бросков.
Позиционно прямым соперником Порзиньгиса в этой серии был и будет Бэм Адебайо, однако в первой игре прикрывать латвийца на более длительные периоды доверили Николе Йовичу. Сербский баскетболист считает, что зонная защита, которая была плодотворной для его команды в серии против "Селтикс" в прошлом году, сейчас не так эффективна именно из-за Порзиньгиса.
"В прошлом году было намного легче, потому что у них ["Селтикс"] не было Порзиньгиса. Наша зонная защита была большой проблемой. Я считаю, что она и сейчас может быть проблемой, но когда у противника есть Порзиньгис, который может выстрелить почти через любое прикрытие, прикрыть его очень сложно. Сэм Хаузер также попадал в кольцо после хорошо разыгранного нападения. Нам нужно будет лучше подготовить нашу зонную защиту", - сказал Йович.
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