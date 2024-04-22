"Очень сложно." Соперник Порзиньгиса хвалит латвийского баскетболиста

Позиционно прямым соперником Порзиньгиса в этой серии был и будет Бэм Адебайо, однако в первой игре прикрывать латвийца на более длительные периоды доверили Николе Йовичу. Сербский баскетболист считает, что зонная защита, которая была плодотворной для его команды в серии против "Селтикс" в прошлом году, сейчас не так эффективна именно из-за Порзиньгиса.

"В прошлом году было намного легче, потому что у них ["Селтикс"] не было Порзиньгиса. Наша зонная защита была большой проблемой. Я считаю, что она и сейчас может быть проблемой, но когда у противника есть Порзиньгис, который может выстрелить почти через любое прикрытие, прикрыть его очень сложно. Сэм Хаузер также попадал в кольцо после хорошо разыгранного нападения. Нам нужно будет лучше подготовить нашу зонную защиту", - сказал Йович.