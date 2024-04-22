Ринкевич подал поправки, которые помогут привлечь в университеты иностранных преподавателей

По словам советника президента Мартиньша Дрегериса, законопроект призван обеспечить возможность привлечения в латвийские вузы высококвалифицированных специалистов, которые не только мотивированы получить опыт за рубежом, но и хотят работать в долгосрочной перспективе с прогнозируемым карьерным ростом в академической и исследовательской сфере в Латвии.

Законопроект устанавливает одинаковые требования для всех академических должностей, за исключением лекторов и ассистентов, к которым требования по государственному языку будут предъявляться уже на момент избрания.

Предлагаемые поправки устанавливают переходный период, в течение которого иностранец изучает государственный язык, но передача знаний в Латвии происходит уже немедленно.

В соответствии с существующим подходом в законе о государственном языке и других законах предлагаемые поправки предусматривают делегирование Кабинету министров полномочий по определению уровня и степени владения государственным языком, необходимых для продолжения трудовых отношений с иностранцем после шестилетнего периода. В свою очередь университеты могут определить порядок постепенного овладения иностранцем латышским языком.

Ринкевич отмечает, что одним из факторов, влияющих на международную открытость латвийского высшего образования и науки, являются установленные в нормативных актах требования к академическому персоналу, в том числе требования к владению государственным языком.

"В ряде важных исследований отмечается, что существующие строгие требования в некоторых случаях могут создавать препятствия для международной конкурентоспособности латвийского высшего образования и науки.

Действующее положение также позволяет университетам привлекать преподавателей, не владеющих государственным языком на требуемом законодательством уровне и степени. Это оставляет слишком много возможностей для противоречивых толкований. Университеты своей деятельностью должны развивать науку, искусство и латышский язык. Эти задачи не являются взаимоисключающими, а дополняют друг друга", - говорит президент Латвии.

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