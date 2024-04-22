Административно-территориальную реформу пересмотрит специальная коалиционная группа

Рабочая группа будет создана для согласования возможных дальнейших поправок к административно-территориальной реформе (АТР), а завтра правительство рассмотрит подготовленный Министерством охраны окружающей среды и регионального развития законопроект о присоединении Вараклянского края к Мадонскому. По словам премьер-министра, Сейм может принять решение о передаче законопроекта в комиссии уже в четверг.

"Сначала мы определимся с политическими рамками, дальнейшими изменениями в рамках коалиции, а затем посмотрим, что будет обсуждаться в Сейме, когда законопроект поступит туда", - сказала Силиня.

Отвечая на вопрос, может ли Сейм принять возможные изменения в АТР голосами оппозиции, поскольку коалиция может быть не единой, Силиня ответил, что никто не может запретить оппозиции участвовать в "коалиционных голосованиях". Премьер-министр напомнила о назначении министра иностранных дел Байбы Браже на прошлой неделе, когда ее кандидатуру поддержала и оппозиция. Силиня считает, что поддержка оппозиции только укрепила выдвижение кандидата от правительства и коалиции.

По мнению Силини, результаты реформы можно будет лучше оценить, когда пройдет больше времени, но в демократическом обществе вполне нормально, что делаются шаги навстречу самоуправлениям, населению, и теперь реформа пересматривается. "Если что-то нужно исправить, мы готовы это сделать", - заявила премьер-министр.

Как сообщалось, оппозиционный "Объединенный список" подал "обширные поправки" к закону об административных территориях и населенных пунктах.

Предложение предусматривает восстановление нескольких бывших самоуправлений - Бабитского края с выделением его территории из нынешнего Марупского края; Кандавского края из нынешнего Тукумсского края, Икшкильского края с выделением его территории из нынешнего Огрского края и Озолниекского края с изменением территории нынешнего Елгавского края.

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