Масштабные наводнения в Китае: власти эвакуировали 110 тыс. жителей провинции Гуандун

Спасатели снимают с крыши жителей одной из деревень провинции Гуандун Фото: Visual China Group

На кадрах, которые показывают государственные СМИ, а также на выложенных в соцсетях видео, видны огромные затопленные водой участки земли, улицы, по которым несется вода, и спасатели, переправляющие людей в безопасное место.

В понедельник утром власти сообщили, что уровень воды в реках на севере провинции может достичь максимума, который бывает «раз в 100 лет», но пока что этого не произошло.

Большая часть провинции Гуандун, в силу своего географического положения в низменной дельте Жемчужной реки, часто страдает от наводнений из-за штормовых приливов, повышающих уровень моря.

Во время этого наводнения сильнее всего пострадали столица провинции Гуанчжоу, а также города Шаогуань и Хэюань.

Затопленный район в Шаогуане Фото: Getty Images

В субботу и воскресенье более 1,16 млн домов остались без электричества, хотя подача электроэнергии частично была восстановлена уже в воскресенье вечером.

По данным китайского информационного агентства Синьхуа, по меньшей мере 110 тыс. человек были эвакуированы, из них около 25,8 тыс. находятся в убежищах.

Рейсы в международном аэропорту Гуанчжоу были отменены. В трех городах власти закрыли все школы.

Вышедшая из берегов река в городе Цинъюань. Движение судов по ней приостановлено Фото: Getty Images

Власти городов Цинъюаня и Шаогуань остановили движение судов по нескольким рекам, тогда как администрация близлежащих портов координирует работу аварийных буксиров и аварийно-спасательных судов, а также направляет в наиболее пострадавшие районы спасательные команды.

На появившихся в соцсетях кадрах видно, как быстрые потоки воды обрушивают стены и мосты.