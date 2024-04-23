Компания JCDecaux устанавливает, обслуживает и размещает рекламу на крытых остановках в Риге. Однако уже в августе срок одного из договоров с компанией подойдет к концу, и осенью рижанам будет негде прятаться от непогоды.

"Мы собираемся демонтировать 267 остановок, если не найдем с городом [решение]... - рассказывает директор JC Decaux Latvija Елена Брокане. - Городу нужны остановки, пока город не придумает что-то новое, что поставить. Мы готовы продолжать, но с тем условием, что должно быть найдено юридически правильное решение этого вопроса".

Однако просто так продлить договор с предприятием столичная дума не может - нужно устраивать конкурс. Муниципалитет делал это уже дважды, но условия тендера оказались такими, что ни одного претендента так и не нашлось.

"В большинстве стран подобные проекты реализуются в рамках публично-частного партнерства. Не так, как Рижская дума последние два раза это делала. В первом аукционе никто не участвовал, поскольку условия были не слишком привлекательными и содержали ряд рисков для предпринимателей", - рассказала изданию Байба Лиепиня, председатель правления Латвийской рекламной ассоциации.

Второй конкурс также не увенчался успехом. Теперь дума проводит третью попытку.

"Остановки должны быть. Мы не рассматриваем вариант оставить рижан без остановок, - признал мэр Риги Вилнис Кирсис. -

Эта ситуация - с глубокими исторически и юридически переплетными последствиями. Разные договоры переплетены, и выйти из них не так-то просто".

На вопрос о том, хватит ли времени, чтобы установить остановки до августа, градоначальник четкого ответа не дал. "Подождем предложений и тогда посмотрим. Конечно, времени мало", - согласился Кирсис.

Крайний срок подачи заявок на конкурс - 14 мая.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!