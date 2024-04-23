Grey Stone Villas — новый частный поселок рядом с Риги для тех, кто выбирает энергоэффективность и качество

Тепло на виллах обеспечивают геотермальный тепловой насос Bosch и вышеупомянутые теплые полы, что является наиболее эффективной, выгодной и современной технологией отопления дома. Благодаря системе рекуперации с управлением влажностью воздуха дома всегда идеальный климат и влажность, без утечек нагретого воздуха. Также для проекта использованы высококачественные алюминиевые конструкции окон с тремя стеклопакетами без горизонтальных делений, что обеспечивает великолепную теплоизоляцию.

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С учетом всех этих факторов виллы соответствуют требованиям к «зданиям с почти нулевым потреблением энергии», что означает, что общие ежемесячные расходы на обслуживание не превысят 200 EUR. А когда вы уедете и отключите все устройства и системы, сумма к оплате будет близка к нулю. Поскольку расходы на содержание жилья в Латвии продолжают расти, сейчас самое время подумать о приобретении энергоэффективного частного дома.

Удобная планировка и место для всего необходимого

Планировка одноэтажных вилл очень удобная и рациональная, она предусматривает большую гостиную с кухонной зоной, три спальни, кабинет, два санузла и кладовую. У каждой виллы имеется просторный навес на два автомобиля.

GREY STONE VILLAS находятся в спокойном Дзилнуциемсе, рядом с Пинки. В близлежащих Пинки развитая инфраструктура с учебными заведениями, докторатами, торговыми центрами и магазинами, что безусловно удобно для семьи. Кроме того, недалеко от поселка есть красивое лесное озеро, конюшни, поля для гольфа Viesturi и Jūrmala, лесные тропы для пеших прогулок, а также велосипедные дорожки.

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