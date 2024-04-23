Мерзликин: Ненормально, что я не хочу возвращаться домой, потому что мне здесь не рады

Вратарь Элвис Мерзликин готов отдать все за своих товарищей по сборной Латвии, заявил хоккеист журналистам в понедельник, 22 апреля.
На прошлой неделе Мерзликин завершил сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в составе "Коламбус Блю Джекетс", где он одержал 13 побед в 41 матче, пропускал 3,45 шайбы и отражал 89,7% бросков. Хоккеист прибыл в Латвию в воскресенье и в понедельник утром присоединился к тренировкам национальной команды в рамках подготовки к чемпионату мира.
"Я очень рад быть здесь и сегодня с командой, встречаться с ребятами, обниматься, разговаривать и шутить", - сказал вратарь.
В ходе переговоров с тренерами и Латвийской федерацией хоккея (LHF) Мерзликин дал понять, что в этом сезоне он больше не будет общаться со СМИ. Хоккеиста не устраивает реакция части общественности на его прошлогодние заявления о том, что зарплату ему платит клуб, а не сборная.
"Я не скажу, что латвийские болельщики преувеличили, так как они хорошие фаны. Прошу прощения, если обидел кого-то в одном из интервью в прошлом году", - сказал Мерзликин.
"Я - латыш, с величайшей радостью и огромной любовью еду в сборную. Но это ненормально, что я не хочу возвращаться домой, потому что мне здесь не рады. Такое у меня чувство на сердце. Два года назад я сказал, что Швейцария - мой дом, за что меня упрекнули. У меня больше поддержки со стороны швейцарских болельщиков, чем со стороны Латвии (...). Вы можете меня критиковать, мне это нравится. Все знают мой характер, как я говорю. Иногда бывает, что я слишком много говорю и, придя домой, понимаю, что меня могут неправильно понять. Это перешло все границы", - продолжил Мерзликин.
Его также возмутили высказывания вратаря и тренера Рихардса Циммерманиса в передаче Devītnieks о том, что Мерзликин не командный игрок.
"В последний раз я его видел, когда мне было каких 13-14 лет. Кто он такой, чтобы говорить, какой я командный игрок? Спросите моих товарищей по команде. Я готов отдать им все, я сделаю для них все, что в моих силах. Я не ссорился ни с кем из членов команды ни в сборной, ни в "Лугано", ни в "Коламбусе". Я подрался во время тренировки в Лугано, но после этого мы вместе были в баре. Вы [СМИ и болельщики] создали такого Элвиса, которого не существует, и до сих пор я не обращал на это внимание", - указал Мерзликин.
"Настал момент, когда мне звонит бабушка и со слезами спрашивает, что я такого сделал и почему люди так говорят о ее внуке. Честно, я этого не заслужил. Да, последние два года были для меня не лучшими, я пропустил пять-шесть голов за игру, но вы видели эти голы? Были игры, которые были на мне. Я не говорю, что команда "Коламбус" плохая, а я хороший. Я не обижаюсь, мне неинтересно, у меня свой мир. В этой войне между мной и СМИ вы победили, на этот раз я сдаюсь. Это перешло черту. Я счастлив быть здесь - в сборной. Но когда я вернулся домой, мне пришлось идти по аэропорту с опущенной головой, чтобы люди меня не узнали. Я не хочу ни с кем ругаться или чтобы кто-то подбежал и ударил меня. Федерация пыталась меня отговорить от этого, но я сказал [Рудольфу] Калвитису, что я должен это сделать", - эмоционально высказался Мерзликин.
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