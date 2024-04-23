По оценкам исследователей, за последние восемь месяцев глушение сигнала GPS произошло на 46 тысячах рейсов в Балтийском регионе, в том числе на 2309 рейсах Ryanair, 1368 рейсах Wizz Air и 82 рейсах British Airways. Единственным крупным авиаперевозчиком Великобритании, у которого не возникло этой проблемы, была компания Virgin Atlantic, которая не летает через регион.

Опрошенные журналистами эксперты полагают, что проблемы в работе систем GPS связаны с действиями российских военных. Военный эксперт Джек Уотлинг, работающий в британском Королевском институте совместных исследований, отметил, что российские вооруженные силы уже давно глушат сигналы GPS в Балтийском регионе.

Россия, скорее всего, будет нести ответственность за сбои спутниковой навигации в регионе Балтийского моря, заявило в четверг министерство обороны Германии, указав в качестве источника проблемы российский эксклав Калининградскую область. "Везде, где есть крупный российский гарнизон, заметен сбой в GPS", - сказал военный эксперт Джек Уотлинг.