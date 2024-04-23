Самолеты над Балтикой часто встречаются с проблемами с GPS. Причиной может быть РФ

С лета 2023 года десятки тысяч рейсов в и из Великобритании столкнулись с проблемами с системами GPS в Балтийском регионе, сообщает газета Sun, журналисты которой совместно с исследователями из организации GPSJAM.org проанализировали общедоступные данные.
По оценкам исследователей, за последние восемь месяцев глушение сигнала GPS произошло на 46 тысячах рейсов в Балтийском регионе, в том числе на 2309 рейсах Ryanair, 1368 рейсах Wizz Air и 82 рейсах British Airways. Единственным крупным авиаперевозчиком Великобритании, у которого не возникло этой проблемы, была компания Virgin Atlantic, которая не летает через регион.
Опрошенные журналистами эксперты полагают, что проблемы в работе систем GPS связаны с действиями российских военных. Военный эксперт Джек Уотлинг, работающий в британском Королевском институте совместных исследований, отметил, что российские вооруженные силы уже давно глушат сигналы GPS в Балтийском регионе.
Россия, скорее всего, будет нести ответственность за сбои спутниковой навигации в регионе Балтийского моря, заявило в четверг министерство обороны Германии, указав в качестве источника проблемы российский эксклав Калининградскую область. "Везде, где есть крупный российский гарнизон, заметен сбой в GPS", - сказал военный эксперт Джек Уотлинг.
"Весьма вероятно, что постоянные помехи в работе глобальной спутниковой навигационной системы имеют российское происхождение и основаны на помехах в электромагнитном спектре, в том числе происходящих в районе Кенигсберга", - заявил агентству Reuters представитель пресс-службы Минобороны ФРГ.
Более подробной информации об оценке Берлина и характере помех пресс-представитель министерства не предоставил, сославшись на "соображения военной безопасности".
Блогер Маркус Джонсон опубликовал карту самолетов, навигация которых была нарушена 15 и 16 марта, утверждая, что в эти дни проблемы с навигацией заметили 873 самолета.
В прошлом месяце источник в правительстве Германии сообщил Reuters, что Россия заглушила спутниковый сигнал самолета британского министра обороны Гранта Шаппса, когда тот приближался к эксклаву Кенигсберг.
Авиационная отрасль выразила обеспокоенность ростом помех спутниковой навигации, в основном связанных с конфликтами в Украине и на Ближнем Востоке.
В начале 2024 года Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) и Международная ассоциация воздушного транспорта (IАТА) провели саммит, посвященный проблемам джамминга и спуфинга, на котором происходящее назвали "атаками", но не уточнили, кто именно за ними стоит. Люк Титгат, глава EASA отметил, что в организации зафиксировали резкий рост числа подобных атак и подчеркнул, что они представляют угрозу для безопасности полетов.
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