"Нет такой вещи, которую папа не умеет". 10 вопросов Каспару Даугавиньшу

RUS TVNET попросил Каспара Даугавиньша закончить 10 предложений. Вот что из этого вышло:

1. В свой день рождения я... наверное, как и каждый год, буду играть в хоккей.

2. Больше, чем хоккей, я люблю... проводить время со своей семьёй. Это во время сезона редко получается, но это всегда самое главное. Хоккей всегда на втором месте.

3. Я всегда восхищался... топовыми спортсменами, которые многие годы остаются на высшем уровне. Это поразительно, и для меня это особенные люди.

4. В школе я не любил… наверно, один предмет - не то чтобы не любил, больше не получалось - это рисовать. Ну и, наверно, до сих пор так и осталось.

5. Если бы меня попросили дать совет себе же 20-летнему, я бы сказал... я думаю, что особо ничего не менял бы. Это меня сделало таким человеком, как я сейчас, и я ни о чём особо не жалею. Какие-то мелочи, конечно, можно изменить, но в целом я бы сказал: "Продолжай так же".