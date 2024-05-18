"Нет такой вещи, которую папа не умеет". 10 вопросов Каспару Даугавиньшу

Сегодня, 18 мая, капитан сборной Латвии по хоккею Каспар Даугавиньш не только выйдет на лёд против Швеции, но и отметит своё 36-летие.
RUS TVNET попросил Каспара Даугавиньша закончить 10 предложений. Вот что из этого вышло:
1. В свой день рождения я... наверное, как и каждый год, буду играть в хоккей.
2. Больше, чем хоккей, я люблю... проводить время со своей семьёй. Это во время сезона редко получается, но это всегда самое главное. Хоккей всегда на втором месте.
3. Я всегда восхищался... топовыми спортсменами, которые многие годы остаются на высшем уровне. Это поразительно, и для меня это особенные люди.
4. В школе я не любил… наверно, один предмет - не то чтобы не любил, больше не получалось - это рисовать. Ну и, наверно, до сих пор так и осталось.
5. Если бы меня попросили дать совет себе же 20-летнему, я бы сказал... я думаю, что особо ничего не менял бы. Это меня сделало таким человеком, как я сейчас, и я ни о чём особо не жалею. Какие-то мелочи, конечно, можно изменить, но в целом я бы сказал: "Продолжай так же".
6. Моё любимое место в Латвии... - это мой дом. Всегда так было. Даже когда я жил у родителей, всегда было приятно приезжать домой. Сейчас свой дом построили, и я люблю с семьёй проводить здесь время. Всегда очень жду момента, когда вернусь домой после сезона.
7. Я не умею… я всегда смеюсь, когда дочкам говорю: "Нет такой вещи, которую папа не умеет". Но это юмор.
8. Хочу, чтобы Кубок Стэнли выиграла... команда, где играет кто-то из латышей. Это всегда круто, потому что не у каждого получается играть в финале. Я сам проиграл, так что желаю только удачи нашим ребятам.
9. Меня раздражает... мало вещей, чтобы раздражало. Я стараюсь сам не опаздывать и не люблю, когда другие люди опаздывают.
10. Я боюсь... даже не знаю, чего я боюсь. Высоту не особо люблю. Такую, где я не контролирую ничего. На самолётах летать не нравится. Но больше всего боюсь впустую потратить своё время. Хочется каждый день использовать своё время правильно.
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