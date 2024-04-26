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"Мы объединили народ Латвии". Харийс Витолиньш о бронзе, отказе Знарку и талисмане от жены

Саша Пилат Ēriks Saksons rus.tvnet.lv
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Харийс Витолиньш - творец бронзового успеха сборной Латвии по хоккею на чемпионате мира-2023. Уже в мае сборная отправится на мировое первенство в Чехию, где латвийским хоккеистам, и тренеру в том числе, придётся доказывать, что прошлогодний успех не был случайным.

Об Олеге Знарке

Для Витолиньша медаль со сборной Латвии на чемпионате мира - не первая в карьере. В 2014 году он был ассистентом Олега Знарка в сборной России, которая завоевала золотые медали. Тем не менее латвийский специалист признаётся, что бронза по значимости для него гораздо важнее.

Многие российские СМИ после чемпионата мира писали, что Витолиньш наконец вышел из тени Знарка. Сам Витолиньш не любит подобные определения.

"Ну нет, это мне уже не нравится. Эти разговоры. Просто всем хочется что-то сказать. Мы с Олегом всегда хорошо работали, и так же я и один работаю...

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