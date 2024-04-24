Видео ⟩ Боксер-аутсайдер победил именитого соперника и выиграл многомиллионную сумму

Гарсия должен был драться за титул чемпиона мира по версии WBC в Нью-Йорке в первом полусреднем весе с соотечественником Девином Хэйни, но не уложился в вес накануне боя. Бой состоялся, но уже не классифицировался как титульный.



Первая половина боя сложилась для Хейни немного лучше, но во второй части Гарсия трижды отправил соперника в нокдаун и одержал победу по очкам.



Одержав сенсационную победу над действующим чемпионом мира, Райан Гарсия заработал около пятидесяти миллионов долларов. При этом часть суммы 25-летний Гарсия получил, сделав перед боем ставку на самого себя, что принесло ему выигрыш в 12 миллионов долларов.



Однако радость Гарсии была несколько омрачена перевесом: если бы боксер уложился в норму, он бы стал обладателем престижного пояса WBC.



За всю карьеру на счету Гарсии 25 побед в 26 боях, а Хейни потерпел первое поражение в 32 боях.