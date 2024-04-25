Высланный митрополит призвал эстонские приходы оставаться верными Москве

Перед визитом министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса во вторник в Пюхтицкий монастырь, где он призвал монахинь разорвать связи с Московским Патриархатом, состоялось обращение митрополита Евгения, высланного из Эстонии, к духовенству и мирянам Эстонии с призывом соблюдать однодневный строгий пост и сохранять верность Московскому Патриархату, сообщает Rus.Postimees.
Перевод: Сергей Светлов
"Подходит к своему завершению Великий пост, который был связан для нас не только с телесными ограничениями, но и со многими переживаниями о судьбе нашей Церкви" - написал, по некоторым данным, проживающий в Печорах митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений 20 апреля в обращении к духовенству и мирянам.