Во время выборов в Сейм 2014 года тогдашний генсек "Единства" Артис Кампарс призвал поставщика программного обеспечения для выборов, руководителя IT-компании SOAAR подделать итоги выборов в пользу Солвиты Аболтини, заявил в передаче Латвийского телевидения Kas notiek Latvijā? глава SOAAR Ренарс Каджулис.
Глава IT-компании: Кампарс призывал подделать итоги выборов "Единства" в Сейм 2014 года в пользу Аболтини
"На выборах в Сейм 2014 года, в ночь выборов вдруг мне звонит Артис Кампарс, вызывает на улицу и говорит так - похоже, что наш председатель Солвита Аболтиня избрана не будет. Нам нужно, чтобы ты сделал, чтобы она была избрана", - рассказал Каджулис в передаче Kas notiek Latvijā?.
"Я говорю, понимаешь ли ты, чего просишь? Ты просишь подделать итоги выборов. Я никогда в жизни не встану на эту тропу. И я отказал. [Кампарс] сказал - теперь будет всякое", - заявил Каджулис в передаче.
Он сказал, что эти утверждения можно доказать только тем, что Аболтиня в итоге не была избрана, но все же попала в 12-й Сейм после того, как депутатский мандат сложил Янис Юнкурс, избранный в Сейм по списку "Единства".
Каджулис сказал, что сообщил о случившемся в Бюро по защите Сатверсме, однако это ни во что не вылилось.
Uzņēmējs Kadžulis, kurš piegādāja programmas CVK, kā arī Vienotības kongresiem: Artis Kampars lūdza viltot Saeimas vēlēšanu rezultātus, lai ievēlētos Vienotības vadītāja Solvita Āboltiņa.— Leopolds Vijārs Krītiņš (@kritinsL) April 24, 2024
Ja šis pierādās, tad kādā valstī mēs patiesībā dzīvojam? pic.twitter.com/ybmdG27P2Q
Председатель "Единства", нынешний министр финансов Арвил Ашераденс ("Новое Единство"), выслушав в передаче слова Каджулиса, отметил, что вмешательство в выборы было бы серьезным нарушением, поэтому эти утверждения необходимо проверить.
Как сообщалось ранее, SOAAR фигурирует в уголовном деле о возможном хищении бюджетных средств Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в крупных размерах, по которому прокуратура предъявила обвинения бывшему председателю ЦИК Кристине Берзини, двум другим сотрудникам комиссии и представителю SOAAR. По оценке Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), эти лица, возможно, предприняли действия, чтобы конкретное предприятие информационных технологий в результате процедуры закупочных переговоров получило право оказывать услуги на муниципальных выборах 2021 года.
Бывший руководитель бюро "Единства" Нормунд Орлеанс заявил, что партия угрожала предпринимателям, чтобы бесплатно получить услуги. Nekā personīga сообщает, что речь идет о предприятии SOAAR, которое якобы попросили обеспечить электронный подсчет голосов на съездах "Единства".
Программа телеканала TV3 Nekā personīga сообщила, что техническая поддержка SOAAR якобы обошлась партии более чем в 20 000 евро, а политическая сила за это не заплатила. Член правления предприятия Ренар Каджулис утверждает, что услуги от него требовались с 2011 года, пока в 2020 году он не отказал и не призвал заплатить. Вскоре после этого у него якобы начались проблемы с правоохранительными органами, которые сейчас вылились в четыре уголовных процесса.
Общение якобы состоялось с представителем "Единства" Санитой Стелпе-Сеглиней, а главным организатором якобы был генеральный секретарь партии того времени Артис Кампарс. Каджулис якобы писал электронные письма Кампарсу, на которые, правда, нет ответов Кампарса, так как вся коммуникация затем велась по телефону или очно. В электронном виде связывалась только Стелпе-Сеглиня, но эти электронные письма были о технических деталях.
Утверждая, что много деталей уже не вспоминается, Кампарс допустил, что в начальный период система подсчета голосов была передана партии на тестирование и испытания. "Потом там, самое вероятное, должны быть и выплаты. Я наизусть не помню столько платежей, сколько, кому, кто платил", - добавил Кампарс.
Каджулис, в свою очередь, теперь утверждает, что понял ситуацию так - "поскольку мы обеспечиваем выборы в стране, мы обязаны и обеспечить выборы для них, так как государство уже это оплатило".
В 2011 году был подготовлен договор на символическую сумму - 50 латов. Однако он не был подписан и оплата не была получена. В последующие годы договоры перестали упоминаться.
SOARR за восемь лет обеспечил 47 избирательных процедур на 13 мероприятиях "Единства" - восьми общих собраниях и пяти съездах Рижского отделения. Предприниматель считает, что это обошлось ему примерно в 22 000 евро. Партия услугу не указала в отчетах, и она не зарегистрирована ни как пожертвование, ни услуга. В партийных декларациях с 2014 года появляется позиция - стоимость проведения съезда.
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