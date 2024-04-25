Глава IT-компании: Кампарс призывал подделать итоги выборов "Единства" в Сейм 2014 года в пользу Аболтини

Председатель "Единства", нынешний министр финансов Арвил Ашераденс ("Новое Единство"), выслушав в передаче слова Каджулиса, отметил, что вмешательство в выборы было бы серьезным нарушением, поэтому эти утверждения необходимо проверить.

Как сообщалось ранее, SOAAR фигурирует в уголовном деле о возможном хищении бюджетных средств Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в крупных размерах, по которому прокуратура предъявила обвинения бывшему председателю ЦИК Кристине Берзини, двум другим сотрудникам комиссии и представителю SOAAR. По оценке Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), эти лица, возможно, предприняли действия, чтобы конкретное предприятие информационных технологий в результате процедуры закупочных переговоров получило право оказывать услуги на муниципальных выборах 2021 года.

Бывший руководитель бюро "Единства" Нормунд Орлеанс заявил, что партия угрожала предпринимателям, чтобы бесплатно получить услуги. Nekā personīga сообщает, что речь идет о предприятии SOAAR, которое якобы попросили обеспечить электронный подсчет голосов на съездах "Единства".

Программа телеканала TV3 Nekā personīga сообщила, что техническая поддержка SOAAR якобы обошлась партии более чем в 20 000 евро, а политическая сила за это не заплатила. Член правления предприятия Ренар Каджулис утверждает, что услуги от него требовались с 2011 года, пока в 2020 году он не отказал и не призвал заплатить. Вскоре после этого у него якобы начались проблемы с правоохранительными органами, которые сейчас вылились в четыре уголовных процесса.