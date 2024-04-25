Латвийский боксёр Волков следующий бой проведёт в Лондоне

Соперником Волкова на этот раз станет немец Оронзо Бирарди (7-0-0), у которого за профессиональную карьеру ещё не было ни одного поражения.

Напомним, что в 2021 году Милан начал сотрудничество c тренером Игорем Месмером и в то же время к команде присоединился новый менеджер Кришьянис Блейя. С того момента спортсмен провёл 5 профессиональных боёв, в которых одерживал победу. В 2022 году Волков также завоевал пояс чемпиона Латвии в тяжёлом весе, одержав победу против тяжеловеса Кристапа Зутиса.

"В этом году нашей целью является попасть в Топ-100 мира в категории "первый тяжёлый вес" (cruiser). Мы активно готовимся и постараемся сделать всё возможное, чтобы достичь своей цели", - рассказал менеджер Team Volkov Кришьянис Блейя.

На данный момент Волков вместе со своей командой усердно готовится к выездному бою. Тренировочный лагерь проходит в Риге, где ему помогают как местные спортсмены, так и боксёры из-за границы.

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