Хаматова, Смольянинов и другие прочтут в Риге "Тараканище"

Стихи К. Чуковского, Н. Заболоцкого, Д. Хармса, Н. Олейникова и других — объединены в одно полотно режиссером Василием Зорким. Поэты, у каждого из которых в разное время были неприятности с цензурой, работы которых запрещали, отменяли, подвергали критике, собраны вместе и выстроены в определенной логике.

Что стоит за известными каждому с детства строчками? Какую боль, правду, какие аналогии и аллюзии можно разглядеть в этих стихах.

Василий Зоркий— музыкант, сценарист, режиссер. Автор спектакля "Мне 30 лет" в "Гоголь-центре" и "Страна Москва" в центр им. Вс. Мейерхольда, организатор проекта "Сказки на дому", в рамках которого известные артисты из 19 стран мира читали детям сказки и пели колыбельные. После начала широкомасштабного вторжения в Украину переехал в Европу, где занимается музыкой и пишет сценарии для кино.

Для вас прозвучат как знакомые произведения, так и истории, стоящие за этими строчками — стенограммы заседаний, обращения рассерженных граждан, рецензии критиков того времени.

Поразительно актуально звучат эти стихи именно сейчас, когда поэзия снова стала важнейшей частью современной культуры, когда на поэтов постоянно оказывается давление государства — их запрещают, маркируют и сажают за решетку. А это значит, что каждое слово отзывается у зрителя.

Продолжительность 1 час 15 минут.

Купить билеты можно на сайте Biļešu paradīze.

Все собранные средства пойдут на покупку продуктов для жителей деокупированных территорий Украины.

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