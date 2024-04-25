Фото Мощно! Тысячи мотоциклистов участвуют в заезде в честь открытия сезона

В субботу, 27 апреля, открытие мотосезона в Риге прошло без существенных происшествий, сообщили в Государственной полиции.
Согласно информации на сайте Латвийской ассоциации мотоклубов, мотоциклисты собирались у торгового центра Mols c 10:00 до 13:00.
В 13:00 начался сам парад. Мотоциклисты проехали от торгового центра Mols по улице Краста, Южному мосту, затем по улицам Зиепниеккална, Мукусалас, Кугю, Треядибас, Даугавгривас до аэродрома Спилве.
С 13:45 до 16:00 на аэродроме Спилве прошли праздничные мероприятия.
Как сообщили агентству LETA в Рижском самоуправлении, на время парада мотоциклов было ограничено движение транспорта.
Во время проведения парада движение транспортных средств по маршруту следования и улицам, пересекающим маршрут, было перекрыто с 13:00 до 14:00.
Государственная полиция регулировала движение общественного транспорта по маршруту парада.
Несколько маршрутов общественного транспорта - 10-й, 23-й и 26-й автобусы и 4-й, 19-й и 27-й троллейбусы - в это же время направили в объезд, чтобы избежать улиц, по которым прошел парад.
Галерея: Открытие мотосезона в 2024 году
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