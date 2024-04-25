Мужчина заплатил 3000 евро за мотоцикл, но не получил его

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Государственная полиция предлагает всегда проверять безопасность и надежность сделки. Нужно быть особенно осторожным, если сумма сделка относительно велика, а также если цена товара кажется слишком низкой.

Если житель хочет купить или продать товар с помощью рекламных порталов, Государственная полиция напоминает, что более безопасным способом проведения этих сделок является личная встреча, таким образом можно проверить товар на месте и совершив оплату. Особенно это касается сделок, связанных с относительно крупными суммами денег.

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