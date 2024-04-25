Чт, 25.04.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Мужчина заплатил 3000 евро за мотоцикл, но не получил его

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото: Rebeka Žeire / LETA

В марте мужчина из Видземе купил мотоцикл Honda на сайте объявлений, перевел 3 000 евро за покупку, но мотоцикл так и не получил, рассказала LETA старший специалист отдела по связям с общественностью Государственной полиции Зане Васкане.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Государственная полиция предлагает всегда проверять безопасность и надежность сделки. Нужно быть особенно осторожным, если сумма сделка относительно велика, а также если цена товара кажется слишком низкой.

Если житель хочет купить или продать товар с помощью рекламных порталов, Государственная полиция напоминает, что более безопасным способом проведения этих сделок является личная встреча, таким образом можно проверить товар на месте и совершив оплату. Особенно это касается сделок, связанных с относительно крупными суммами денег.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх