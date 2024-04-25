Мужчина заплатил 3000 евро за мотоцикл, но не получил его

В марте мужчина из Видземе купил мотоцикл Honda на сайте объявлений, перевел 3 000 евро за покупку, но мотоцикл так и не получил, рассказала LETA старший специалист отдела по связям с общественностью Государственной полиции Зане Васкане.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Государственная полиция предлагает всегда проверять безопасность и надежность сделки. Нужно быть особенно осторожным, если сумма сделка относительно велика, а также если цена товара кажется слишком низкой.
Если житель хочет купить или продать товар с помощью рекламных порталов, Государственная полиция напоминает, что более безопасным способом проведения этих сделок является личная встреча, таким образом можно проверить товар на месте и совершив оплату. Особенно это касается сделок, связанных с относительно крупными суммами денег.
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