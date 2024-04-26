Что говорили в бундестаге об аграрном импорте из РФ и РБ

Что будет с ценами в случае эмбарго

Почему консерваторы не требовали таких санкций раньше? Потому, ответил на собственный вопрос Альберт Штегеман (Albert Stegemann) из фракции ХДС/ХСС, что после начала полномасштабной войны России против Украины мировые цены на аграрную продукцию резко подскочили. Запрет на импорт российского зерна привел бы к их дальнейшему росту с катастрофическими последствиями для бедных стран третьего мира.

Теперь же, продолжал Штегеман, ситуация разрядилась и мировые цены, в частности, на зерно вернулись к довоенному уровню. Его коллега по фракции Макс Штраубингер (Max Straubinger) уверен даже, что запрет на импорт российского зерна в страны ЕС еще больше их снизит, поскольку, лишившись европейского рынка, Россия будет вынуждена увеличить поставки в другие регионы. А чем больше предложения, тем ниже цены, констатировал Штраубингер.

Но главная цель консерваторов - сократить валютные поступления, которые Россия использует для продолжения войны в Украине. В 2022 году, по словам депутата, Россия продала в страны ЕС 400 млн тонн зерновых, а в 2023-м в два с лишним раза больше - 881 млн тонн.

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