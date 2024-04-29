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Ипотечники-потеряшки. Думая о компенсациях, государство забыло одну группу людей

Наталья Васильева
, Журналист | Редактор RUS TVNET
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Фото: Madis Veltman, Postimees

В апреле на радость ипотечникам Служба государственных доходов (VID) начала выплату компенсаций процентов по EURIBOR. Но оказалось, что положены они не всем: клиентов ликвидируемых банков - ABLV Bank и других - обделили из-за дыры в законодательстве. TVNET+ выяснил, получат ли люди деньги и когда.

В TVNET+ обратилась читательница, которая в свое время брала кредит в ныне ликвидируемом ABLV Bank. И вот что она пишет:

"У вас вышла замечательная разъяснительная статья о выплате компенсаций ипотечникам. Все очень подробно описано, но есть, как обычно, половник дегтя в этой затее государства. Деньги не всем выплачивать будут.

В 2006 году я взяла ипотеку на строительство дома, сумма менее 250 000 евро, пока все идет хорошо, но дело в том, что это банк ABLV, который сейчас в стадии ликвидации. Именно мой кредитный портфель не передали в другой банк, и я, как и другие ипотечники ликвидируемых банков, продолжаю платить обязательства по кредиту в ABLV. EURIBOR нам также подняли, но разве мы виноваты в том, что наши кредитные портфели не перепродали в другой банк?

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