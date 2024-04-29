Ипотечники-потеряшки. Думая о компенсациях, государство забыло одну группу людей

"У вас вышла замечательная разъяснительная статья о выплате компенсаций ипотечникам. Все очень подробно описано, но есть, как обычно, половник дегтя в этой затее государства. Деньги не всем выплачивать будут.

В 2006 году я взяла ипотеку на строительство дома, сумма менее 250 000 евро, пока все идет хорошо, но дело в том, что это банк ABLV, который сейчас в стадии ликвидации. Именно мой кредитный портфель не передали в другой банк, и я, как и другие ипотечники ликвидируемых банков, продолжаю платить обязательства по кредиту в ABLV. EURIBOR нам также подняли, но разве мы виноваты в том, что наши кредитные портфели не перепродали в другой банк?