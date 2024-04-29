Ипотечники-потеряшки. Думая о компенсациях, государство забыло одну группу людей

В апреле на радость ипотечникам Служба государственных доходов (VID) начала выплату компенсаций процентов по EURIBOR. Но оказалось, что положены они не всем: клиентов ликвидируемых банков - ABLV Bank и других - обделили из-за дыры в законодательстве. TVNET+ выяснил, получат ли люди деньги и когда.
В TVNET+ обратилась читательница, которая в свое время брала кредит в ныне ликвидируемом ABLV Bank. И вот что она пишет:
"У вас вышла замечательная разъяснительная статья о выплате компенсаций ипотечникам. Все очень подробно описано, но есть, как обычно, половник дегтя в этой затее государства. Деньги не всем выплачивать будут.