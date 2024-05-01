Ищи себя! Рэпер Платина из Латвии, ранее задержанный в РФ, дал концерт в Риге

Латвийский рэпер Платина (наст. имя Роберт Плаудис) не раз был отмечен Моргенштерном и, если верить слухам, Егором Кридом. Несмотря на развязанную Россией войну против Украины, артист остался в стране-агрессоре, продолжая там музыкальную деятельность и никак не высказываясь на тему войны. 19 апреля 2024 года в СМИ появилась информация, что он был задержан на концерте в Томске (Россия). Спустя почти полгода он дал долгожданный концерт в Риге. Смотрите как это было!