Видео Иранский боец на соревнованиях в России пнул ринг-герл. Зрители в долгу не остались

Кикбоксер Хейбати дебютировал в смешанных единоборствах (ММА) в российской организации Hard Fighting Championship.

Перед первым боем против Аркадия Осипяна он пнул по мягкому месту ринг-герл, которая сигнализировала о начале первого раунда.

Осипяну удалось победить соперника техническим нокаутом в течение половины минуты. Однако, похоже, Хейбати было мало того, что он пнул девушку, потому что уже после окончания поединка он нанес Осипяну удар, когда тот находился к нему спиной.

Когда Хейбати покинул октагон, на него бросились зрители, в руках которых был даже стул.

Вскоре после поединка Хейбати извинился перед девушкой в соцсетях, однако руководство организации решило дисквалифицировать его пожизненно.

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