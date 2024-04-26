Латвийские хоккеисты с разгромным счётом проиграли Швейцарии

Встреча завершилась крупной победой сборной Швейцарии со счётом 5:1 (1:0, 4:0, 0:1).

В первом периоде счёт на табло открыл Таннер Ришар, а во втором периоде швейцарцы четыре раза поразили ворота латвийской команды - голы в свой актив записали Кристоф Бертши, Марко Леман, Свен Зентелер и Ромэн Лоэффель.

Перед последним игровым отрезком Ивара Пунненова в воротах латвийской сборной заменил Эрик Витолс. Единственный гол в составе сборной Латвии забил Ренарс Крастенбергс, которому ассистировали Рихард Букартс и Данс Лочмелис.

В субботу, 27 апреля, сборные Швейцарии и Латвии проведут второй проверочный матча, а 3 и 4 мая латвийские хоккеисты завершат цикл проверочных матчей двумя играми на своём льду против команды Норвегии. Все проверочные матчи сборной Латвии можно будет посмотреть в прямом эфире на канале TV6.

Чемпионат мира по хоккею 2024 года пройдёт в Праге и Остраве с 10 по 26 мая.

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