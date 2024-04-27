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Видео Последствия могут быть фатальными! Почему водители используют телефоны за рулем?

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Разбитый автомобиль
Разбитый автомобиль Фото: Ekrānuzņēmums no "Zebras" sižeta

Некоторые водители склонны использовать телефон за рулем не только для разговоров, но и для написания текстовых сообщений, но этого делать не следует. Почему? Об этом рассказывает программа Zebra.

"Это иллюзия, что мы можем делать несколько дел одновременно", - рассказывает когнитивно-поведенческий психотерапевт, клинический психолог Мария Абелтиня в программе Zebra.

Она подчеркивает, что мы либо способны быстро переключать внимание с одного предмета на другой, либо "что-то уходит на второй план".

Технологии - интересная вещь: они могут быть полезными, но возможно и разрушительными, говорят в программе.

Видео: Сюжет программы Zebra

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