Видео Последствия могут быть фатальными! Почему водители используют телефоны за рулем?

Некоторые водители склонны использовать телефон за рулем не только для разговоров, но и для написания текстовых сообщений, но этого делать не следует. Почему? Об этом рассказывает программа Zebra.
"Это иллюзия, что мы можем делать несколько дел одновременно", - рассказывает когнитивно-поведенческий психотерапевт, клинический психолог Мария Абелтиня в программе Zebra.
Она подчеркивает, что мы либо способны быстро переключать внимание с одного предмета на другой, либо "что-то уходит на второй план".
Технологии - интересная вещь: они могут быть полезными, но возможно и разрушительными, говорят в программе.
Видео: Сюжет программы Zebra
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