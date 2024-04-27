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Франция получила Олимпийский огонь на церемонии в Афинах: фотографии

BBC News Русская служба
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BBC
Франция получила Олимпийский огонь
Франция получила Олимпийский огонь Фото: BBC News

Олимпийский комитет Греции официально передал Франции огонь летней Олимпиады 2024 года, которая пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Церемонияпередачи состоялась на античном мраморном стадионе Панатинаикос, где в конце XIX века состоялись первые современные Олимпийские игры.

До этого в течение 11 дней проходила эстафета Олимпийского огня в Греции.

После того, как его получила французская делегация, огонь отправится на корабле в Марсель. Он прибудет туда 8 мая, после чего начнется эстафета по территории Франции.

Олимпийский огонь
Олимпийский огонь Фото: Reuters
Участницы церемонии
Участницы церемонии Фото: Reuters
Церемония передачи огня
Церемония передачи огня Фото: EPA
Церемония
Церемония Фото: EPA
Глава Олимпийского комитета Греции Спирос Капралос передает Олимпийский огонь руководителю оргкомитета Олимпиады в Париже Тони Эстанге
Глава Олимпийского комитета Греции Спирос Капралос передает Олимпийский огонь руководителю оргкомитета Олимпиады в Париже Тони Эстанге Фото: Reuters
Тони Эстанге
Тони Эстанге Фото: Reuters
Парусник Belem
Парусник Belem Фото: Reuters
BBC
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