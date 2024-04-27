Глава МИД Италии Антонио Таяни поручил вызвать в ведомство посла РФ Алексея Парамонова в связи с передачей российской "дочки" Ariston во временное управление компании группы "Газпром". "Правительство просит разъяснений по вопросу национализации Ariston Thermo Group", - написал Таяни в соцсети Х в субботу, 27 апреля, добавив, что власти также работают над этим вопросом с Брюсселем и Берлином.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций дочерних компаний итальянской Ariston и немецкой BSH Hausgeräte в России во временное управление "Газпром бытовые системы". Согласно ему, структура "Газпрома" получит контроль над всеми российскими активами ООО "Аристон Термо Русь" и ООО "БСХ Бытовые Приборы".

Таяни назвал решение Москвы неожиданным, заявив, что Рим готов защищать итальянский бизнес на всех международных рынках.

Путин передает иностранный бизнес в управление Росимуществу

В апреле 2023 года Путин подписал указ, который предусматривает передачу во "временное управление" активов юридических и физических лиц из "недружественных" государств в случае изъятия российских активов за рубежом.

В июле того же года во временное управление Росимуществу был передан российский бизнес компании Carlsberg. За месяц до этого она объявила, что нашла покупателя для своих активов в РФ и подписала с ним соглашение.

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