Главное за 28 апреля Итоги

"Один кошмар превратился в другой". Вот что говорит Марика о помещении своей 79-летней матери в дом престарелых после длительного периода ухода за ней дома. Каждый месяц женщина платила из своего кошелька 300 евро за пансионат. Поскольку жизнь стала дороже, стоимость проживания практически во всех пансионатах выросла на несколько сотен евро - даже в самых дешевых приближается к 1000 евро. Между тем все еще существуют дома престарелых, где на головы стариков падает штукатурка, еду "подают" в металлических мисках и подгузники меняют "как мертвым кускам мяса".

Волонтер из США Рассел Бентли последние 10 лет прожил в самопровозглашенной ДНР. Неделю назад стало известно, что он убит в Донецке российскими военными. Русская служба Би-би-си собрала все, что известно об этой истории.

Вчера ночью, в 00:40, в Тарту должен был приземлиться вылетевший незадолго до полуночи из Хельсинки самолет Finnair, однако из-за отказа оборудования GPS на полпути он развернулся. В Тарту по воздуху из столицы Финляндии оказалось невозможно попасть две ночи подряд, потому что та же самая проблема возникла и в ночь на пятницу, сообщает Rus.Postimees.

Роландс уже четвертый год является владельцем гей-фетиш- и свингер-клуба Bunker Cruising Bar. Недавно свое семилетие отметил и другой управляемый им ЛГБТ+ клуб TOP. "Люди приходят - значит им это нравится. Мы как врачи - предлагаем терапию", - говорит Роландс о аудитории своих клубов, численность которой однажды на свингерской вечеринке достигала 100 человек и им приходилось стоять в очереди. Мы пригласили владельца секс-клуба на интервью, чтобы узнать, что же на самом деле происходит на секс-оргиях в центре Риги, куда каждую субботу ездит не только какая-нибудь парочка из Лиепаи, но и подъезжает элитный "роллс-ройс" с закомплексованными миллионерами.

Модель сайта OnlyFans и обладательница самой аппетитной груди в Балтии - Анастасия Рандлепп - в эфире подкаста "Это Не Стыдно!" на портале Limon.ee помогла разобраться в мифах и заблуждениях о сексе.

Еженедельно в рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обозревает самые громкие слухи последних дней. На этот раз желтая пресса вновь писала об Алле Пугачевой и Брэде Питте.

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