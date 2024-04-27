Латвийским хоккеистам не удалось взять реванш у сборной Швейцарии

Встреча завершилась победой сборной Швейцарии со счётом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0).

Голами в составе победителей отметились Ромэн Лоэффель, Дарио Симион, Фабрис Герцог и Тино Кесслер.

Ворота сборной Латвии в этом матче защищал Элвис Мерзликин. Ренарс Крастенбергс был признан лучшим игроком сборной Латвии в этой встрече.

Напомним, в пятницу сборные Латвии и Швейцарии в Лозанне провели первый проверочный матч, в котором победу также одержали хозяева - 5:1 (1:0, 4:0, 0:1).

3 и 4 мая латвийские хоккеисты завершат цикл проверочных матчей двумя играми на своём льду против команды Норвегии. Все проверочные матчи сборной Латвии можно будет посмотреть в прямом эфире на канале TV6.

Чемпионат мира по хоккею 2024 года пройдёт в Праге и Остраве с 10 по 26 мая.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!