"(Инвесторы. - Ред.) говорят: "Мы никогда не вели дела с Черногорией и не знаем, как это делать. Я спросила их: "Если бы мы были частью Европейского Союза, было бы иначе?". И они ответили, что было бы по-другому, потому что они знают, что такое Евросоюз", - добавляет Пейович. Черногория с населением всего в 630 000 человек - маленькая страна, как и многие ее соседи на Западных Балканах, и ее членство в ЕС для бюджета Брюсселя не стало бы серьезной нагрузкой.

Натали Точчи Фото: DW

"Если бы Евросоюз завтра утром принял Черногорию и заплатил за это, никто бы даже не заметил, поскольку это явно ему по средствам", - полагает Натали Точчи, советница главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и его предшественницы на этом посту Федерики Могерини. Но для ЕС, по словам Точчи, здесь "нет экономического потенциала роста".