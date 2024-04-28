На каких шинах безопаснее ездить по гравию? Совет эксперта

Первый вариант: продолжать передвигаться на зимних шинах. Законодательство это не запрещает, но с повышением температуры зимняя шина станет нестабильной даже на мягкой грунтовой дороге.

Второй вариант: искать более грубые летние шины. Однако большинство летних шин рассчитано на максимально быстрый отвод дождевой воды с асфальта.

Широкие продольные канавки идеальны для езды по асфальту, но могут недостаточно быстро очищаться при движении по камням и грязи.

Поскольку и разрешенная, и реальная скорость на грунтовых дорогах ниже, такая конструкция шин не является оптимальной.

С другой стороны, всесезонные шины идеально подходят для езды по камням и песку. Они имеют направленный протектор, более стабильную термостойкость, чем зимние шины, и пониженный риск аквапланирования в лужах на грунтовых дорогах. Последнее важно во время сильных дождей летом.

Вот почему летние шины с высокими скоростными показателями редко имеют направленный протектор, необходимый на гравии.

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