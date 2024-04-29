Скандал в Музыкальной академии: по поводу отстраненного преподавателя получены новые показания

Месяц назад, в последние дни марта, омбудсмен, Госполиция, и Музыкальная академия имени Язепа Витолса (JVLMA) получили еще одно заявление с призывом оценить соответствие отстраненного в данный момент преподавателя Мариса Купчса занимаемым должностям. Заявление лично подписали 28 нынешних и бывших студентов и преподавателей академии, и к нему добавлены 11 конкретных свидетельств о пережитом во время сотрудничества с преподавателем, сообщает передача De Facto Латвийского телевидения.
Опыт заявителей варьируется от совсем недавнего прошлого до более чем десятилетней давности и даже больше, что свидетельствует о том, что события не были случайными.
"Имея опыт дальнейшего обучения в других вузах как в Латвии, так и за рубежом, могу сделать вывод, что на кафедре старинной музыки JVLMA доминировало мнение одного человека - руководителя Мариса Купчса. Общение с руководителем кафедры было сложным, невнятным, намеки было трудно понять.
Атмосфера на кафедре была довольно пренебрежительной по отношению к студентам, неясным было не только направление программы, но и критерии оценки".
Это фрагмент показаний, которые вместе с еще десятью добавлены к общему заявлению. Уважая желание заявителей, использованные в передаче цитаты анонимны. Авторы других показаний не согласились даже на анонимное цитирование.
Заявление в конце марта было подано в совет Музыкальной академии, омбудсмену и в полицию.
Фрагмент совместного заявления: "Мы были свидетелями или очевидцами моббинга и боссинга, манипулятивного стиля работы, неэтичного отношения, бестактных (сексистских, женоненавистнических, гомофобных) комментариев, презрения, унижения и принижения студентов и преподавателей со стороны Мариса Купчса, психоэмоционального давления и насилия, фаворитизма, исключения студентов и преподавателей, шантажа для достижения личных целей, а также концентрации власти в руках себя и близких себе людей, превращения себя в непререкаемый авторитет в обществе".
Жалобы заявителей касаются поведения и стиля работы одного из преподавателей - бывшего заведующего кафедрой старинной музыки Мариса Купчса.
Фрагмент еще одних показаний: "Я видела [место] концерта, где выступали бывшие студенты Мариса [название], и Марис приехал со своими единомышленниками послушать концерт, но во время концерта он открыто смеялся, издевался, комментировал и пытался неблагоприятно повлиять на музицирующих исполнителей".
В заявлении указано, что его авторы пытались оказать моральную поддержку пострадавшим, особенно - пострадавшим от сексуального насилия студентам, а также пролить свет на среду, в которой это могло произойти. И еще - при помощи конкретных свидетельств показать характер преподавателя Купчса и стиль его работы.
Фрагмент других показаний: "Было ли согласовано с академией и легально ли было, что для теоретических и практических занятий с Марисом Купчсом всегда нужно было идти в Дом общества или позже на улицу Калькю, где находился Центр старинной музыки? Потому что эта атмосфера изоляции и исполненное явным чувством превосходства отношение Мариса Купчса всегда создавали ощущение дискомфорта и полной подавленности, а зачастую и унижения".
Двое авторов заявления, которые учились на кафедре древней музыки, согласились открыто говорить с De Facto. Один из них, студент академии, а также представитель самоуправления учащихся Екаб Бернатс заявили передаче: "Мы все переживали примерно одни и те же вещи. И текст заявления очень хорошо это показывает - мы все страдали от боссинга, моббинга и фаворитизма", и именно так, как мне кажется, мой демократический голос может дать еще один...
Потому что я слышал, что там будет много подписавшихся, и это было еще одно желание - собрать по возможности больше этих свидетельств, чтобы показать, что ситуация вышла из-под контроля".
Бывшая студентка академии Сниедзе Канепе говорит: "Как я уже говорила, я считаю, что Марис Купчс - настоящий эксперт в своей области. Но дело не в этом, а в его отношении. А отношение, которого мы, студенты и преподаватели, ожидаем - это уважение и возможность выразить свое мнение, а затем не допускать, чтобы наше мнение принижалось. Потому что я верю, что у каждого есть право на ошибку, но это должно быть исправлено по-человечески".
De Facto попросила высказать свое мнение и преподавателя Купчса. По телефону он посоветовал ознакомиться с положительными отзывами о его работе, однако от дачи интервью отказался и отметил, что сделает это после судебного процесса.
В Бюро омбудсмена, где также было получено заявление, призвали сначала саму академию оценить его, дав на это месяц времени. Ответ от академии ждут до 4 мая. "Во-первых, нас интересует и чисто сама процедура, как они рассматривают этот вопрос. Таким образом - что дальше происходит с заявлением после получения его учреждением.
Омбудсмен также попросил, чтобы мы получили информацию как о процедуре, так и о решении. Поэтому важно, как учреждение реагирует, что происходит в учреждении, как много людей в это вовлечено".
Нынешний ректор Гунтар Пранис, занимающий этот пост уже семь лет, говорит, что разговаривал с несколькими преподавателями и заведующими кафедрами, которые также менялись на протяжении многих лет. С Купчсом тоже разговаривали, иногда жестко, но его не заменили - были контраргументы. "С моей стороны был очень четкий сигнал о том, что есть вещи, которые необходимо изменить. А с другой стороны, были не только обязательства, но и довольно долгая презентация событий и действий - было показано, что каждому даны возможности и каждый студент может достичь максимума, если захочет", - говорит ректор JVLMA Гунтар Пранис.
Пранис с должности ушел. А академия на прошлой неделе познакомила с исполняющим обязанности ректора, нынешним председателем сената Илоной Мейей, которая вступит в новую должность 1 мая.
По ее предложению в начале года академия провела опрос студентов, который выявил масштабы проблемы, что было неожиданно.
"Я скажу так - внезапно и неожиданно. Это был бы мой правильный ответ. Очевидно, что-то..... В артистическом сообществе всегда есть симпатия, антипатия, богема, так уж сложилось, но то, что я увидела в анкетах, в частности, стало для меня шокирующей новостью", - отметила Мейя.
Купчс был отстранен от работы на три месяца после разразившегося в середине марта скандала, связанного с предполагаемыми сексуальными домогательствами к студенткам академии. По истечении этого срока новое руководство JVLMA должно будет принять решение о дальнейших трудовых отношениях.
Однако к тому времени рассмотрение упомянутого заявления (а возможно, и других), вероятно, не будет завершено. Совет академии подал заявку в комиссию по этике, но несколько ее членов уже сообщили, что не хотят продолжать работу в комиссии. Поэтому Мейе сначала придется найти, кто будет работать в комиссии по этике.
"Я определенно вижу необходимость в профессиональном психологе, а также в надежном преподавательском составе", - отмечает Мейя.
Председатель совета JVLMA Тимур Томсонс говорит: "Прежде всего, комиссия по этике должна рассмотреть этот вопрос. Я очень хорошо понимаю коллег, которые говорят, что не хотят больше быть в комиссии, потому что эти вопросы чрезвычайно сложны даже для самих коллег - рассматривать подобные вещи, и это не простые вопросы, это довольно трудные решения, которые им приходится принимать". Поэтому, по мнению председателя совета, с рассмотрением торопиться не стоит.
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