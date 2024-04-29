Скандал в Музыкальной академии: по поводу отстраненного преподавателя получены новые показания

Нынешний ректор Гунтар Пранис, занимающий этот пост уже семь лет, говорит, что разговаривал с несколькими преподавателями и заведующими кафедрами, которые также менялись на протяжении многих лет. С Купчсом тоже разговаривали, иногда жестко, но его не заменили - были контраргументы. "С моей стороны был очень четкий сигнал о том, что есть вещи, которые необходимо изменить. А с другой стороны, были не только обязательства, но и довольно долгая презентация событий и действий - было показано, что каждому даны возможности и каждый студент может достичь максимума, если захочет", - говорит ректор JVLMA Гунтар Пранис.