Видео Шилов с победы дебютировал в розыгрыше Кубка Стэнли

"Ванкувер Кэнакс" на выезде со счетом 4:3 (1:1, 0:1, 2:1, 1:0) в овертайме обыграли "Нэшвилл Предаторз", выйдя вперед в серии первого круга Западной конференции 3:1.

В составе победителей свой первый матч в плей-офф НХЛ провел 23-летний Шилов, который в этом матче отразил 27 из 30 бросков соперника (90%).

Первый и второй вратари "Кэнакс" из-за травм играть не могли, поэтому Шилов получил возможность показать себя.

Резервным вратарем "Кэнакс" в этом матче был вызванный из фарм-клуба белорусский голкипер Никита Торопыло.

В рядах победителей 11 минут и 39 секунд на площадке отыграл латвийский нападающий Теодор Блюгер, который блокировал один бросок, сделал два силовых приема, получил две минуты штрафа, проиграл три вбрасывания и завершил матч с нейтральным коэффициентом полезности.

В рядах "Кэнакс" тремя шайбами отметился американец Брок Бесер, а 1+1 на свой счет записал швед Элиас Линдхольм.

Примечательно, что по ходу встречи "Кэнакс" уступали 1:3, однако в конце матча команде удалось сравнять счет и перевести игру в овертайм.

На 62-й секунде овертайма Линдхольм забросил победную шайбу.

Победители серии во втором круге плей-офф встретятся с "Эдмонтон Ойлерз" или "Сол-Анджелес Кингс" (сейчас в серии со счетом 2:1 ведут "Ойлерз").

Для Шилова этот матч стал десятым в карьере игрока НХЛ. В девяти матчах регулярного чемпионата, четыре из которых были проведены в этом сезоне, он в среднем отражал 89,8% бросков противника и пропускал 2,62 шайбы.

29-летний Блюгер в этом сезоне в четырех матчах плей-офф отметился одной результативной передачей и коэффициентом полезности +2.

В свою очередь, в "регулярке" Блюгер в этом сезоне в 68 матчах забросил 6 шайб, отдал 22 результативные передачи и заработал коэффициент полезности +4.

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