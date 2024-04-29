Видео Пена или запаска? Передача провела эксперимент

Самое популярное - временное запасное колесо, которое в народе называют "колбасой" или "таблеткой". Временная запаска - компромисс между полноценным колесом и ничем. На нем можно проехать не более 80 километров и не быстрее 80 км/ч.

В эксклюзивных и больших автомобилях встречается совсем экзотическая форма запаски - складные или раздвижные запаски, которые стоят в разы дороже, а использовать их можно всего один раз. Несмотря на экономию, запаски постепенно возвращаются в багажники как эксклюзивных, так и обычных автомобилей.

Если автомобиль не оборудован никаким запасным колесом, в случае прокола шины может спасти резиновая пена. Можно использовать как продающиеся в магазинах баллончики, так и специальные комплекты, в которые включен и компрессор. Цена комплекта составляет порядка 50 евро, и он идентичен оригинальному оборудованию в новом автомобиле.

Пенный аэрозоль на заправке стоит в два раза дешевле. Зачем же тогда выбирать более дорогой ремонтный комплект? При помощи идущего в нем насоса можно накачать мяч или, например, матрас. Однако без аэрозоля придется обойтись имеющимся во флаконе давлением. Вместе с Оскаром передача проверила теорию на практике.

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