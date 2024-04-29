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Трансляция Как будем действовать в кризисной ситуации? Министерство информирует об актуальном в сфере обороны

rus.tvnet.lv
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Андрис Спрудс и Леонид Калниньш
Андрис Спрудс и Леонид Калниньш Фото: Zane Bitere/LETA

В понедельник в 14:00 Министерство обороны проведет пресс-конференцию, на которой руководство министерства расскажет о последних событиях в оборонном секторе и об обновленном информационном материале по антикризисному управлению. RUS TVNET предлагает трансляцию пресс-конференции.

В пресс-конференции принимают участие:

  • министр обороны Андрис Спрудс,
  • госсекретарь Минобороны Айвар Пуриньш,
  • командир НВС Леонид Калниньш.

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