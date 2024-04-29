Трансляция Как будем действовать в кризисной ситуации? Министерство информирует об актуальном в сфере обороны

В понедельник в 14:00 Министерство обороны проведет пресс-конференцию, на которой руководство министерства расскажет о последних событиях в оборонном секторе и об обновленном информационном материале по антикризисному управлению. RUS TVNET предлагает трансляцию пресс-конференции.