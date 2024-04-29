В понедельник в 14:00 Министерство обороны проведет пресс-конференцию, на которой руководство министерства расскажет о последних событиях в оборонном секторе и об обновленном информационном материале по антикризисному управлению. RUS TVNET предлагает трансляцию пресс-конференции.
Трансляция ⟩ Как будем действовать в кризисной ситуации? Министерство информирует об актуальном в сфере обороны
В пресс-конференции принимают участие:
- министр обороны Андрис Спрудс,
- госсекретарь Минобороны Айвар Пуриньш,
- командир НВС Леонид Калниньш.
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