На майские выходные изменится расписание сотен маршрутов региональных автобусов

В этом году на майские выходные - 1, 4 и 6 мая - будут внесены изменения в расписание 467 маршрутов региональных автобусов по всей Латвии, сообщает агентство LETA.
Изменения ожидаются на маршрутах, на которых услуги общественного транспорта обеспечивают 14 перевозчиков - Nordeka, Norma-A, Cata, VTU Valmiera, Liepājas autobusu parks, Talsu autotransports, Latvijas sabiedriskais autobuss, Tukuma auto, Ventspils reiss, Daugavpils autobusu parks, Dautrans, Rēzeknes autobusu parks, Ludzas autotransporta uzņēmums и Gulbenes autobuss.
Автотранспортная дирекция призывает жителей перед каждой поездкой проверять актуальное расписание движение автобусов на сайте atd.lv в разделе "Расписание движения" или на портале 1188.lv в разделе "Транспорт".
Дирекция напоминает, что 4 мая все владельцы удостоверения "Почетной семьи" смогут ездить в региональных автобусах или поездах бесплатно.
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