ВИДЕО Телекамеры зафиксировали странный инцидент на чемпионате мира по снукеру

В репортаже BBC в Шеффилде было показано интервью с бывшим игроком, семикратным чемпионом мира Стивеном Хендри.

Среди толпы зрители можно заметить мужчину, который что-то шепчет мальчику, а затем кусает его за ухо. После этого мальчик осознаёт, что его показывают по телевизору, и машет рукой. Мужчина, улыбаясь, делает то же самое.

В социальных сетях люди не скрывали своего возмущения увиденным. Английская полиция также зарегистрировала этот случай и начала расследование происшествия. "Мы знаем о видео, которое распространилось в интернете, и начали расследование", - заявили в полиции.

Видео в социальной сети X просмотрели уже более 28 миллионов раз.

What the fuck did I just see?! 🤢 pic.twitter.com/Sp71a34L4W — Paz49 🇬🇧 (@BritisherPaz49) April 25, 2024

Чемпионат мира по снукеру проходит в Шеффилде с 20 апреля по 6 мая.

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