Анастасия Томазова - жена новой звезды мадридского "Реала"

Сам Лунин использовал повышенное внимание, чтобы напомнить миру о войне в Украине: "Я самый счастливый человек в мире. Но в моей стране ситуация сложная. Поэтому мне нелегко тренироваться изо дня в день. Но хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживает", - приводит слова вратаря пресс-служба "Реала".

Возможно, на новые свершения в мадридском "Реале" украинца вдохновляет его супруга Анастасия Томазова.

Анастасия родилась 7 июня 1995 года в Днепре - она на четыре года старше футболиста. Андрей познакомился с девушкой в соцсетях - это произошло в 2017 году, когда он играл за "Днепр".

Пара перебралась в Испанию в 2018 году, а в 2021 году зарегистрировали брак в посольстве Украины в Мадриде. "Лучший день в моей жизни", - написала Анастасия в соцсетях. 13 мая 2022 года у пары родился сын.

Девушка ведёт активную жизнь в соцсетях, в частности демонстрирует, как не растерять фигуру после беременности. По образованию Анастасия - архитектор-дизайнер.

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