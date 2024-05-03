Анастасия Томазова - жена новой звезды мадридского "Реала"

Жена голкипера сборной Украины и мадридского "Реала" Андрея Лунина посещает практически все матчи своего супруга, который совсем недавно вывел испанский клуб в полуфинал Лиги чемпионов.
В молодости Андрей Лунин считался одним из самых талантливых вратарей мира, а в 2019 году получил приз лучшему голкиперу на чемпионате мира для игроков до 20 лет, который выиграла сборная Украины.
После этого воспитанник харьковского футбола осуществил мечту детства и перебрался в мадридский "Реал". Там, правда, Лунину пришлось несколько раз уезжать в аренду в менее статусные испанские клубы, а затем долгое время довольствоваться ролью запасного.
Этот сезон стал прорывным для украинца: травма конкурента Тибо Куртуа и собственная уверенная игра позволили ему наконец закрепиться в качестве основного вратаря "Реала".
В 1/4 финала Лиги чемпионов наступил звёздный час Лунина: в послематчевой серии пенальти с "Манчестер Сити" он отбил два удара и вывел мадридцев в полуфинал главного клубного турнира планеты.
Ещё в начале сезона 25-летний украинец был лишь третьим вратарем, из которых выбирал тренер "Реала" Карло Анчелотти. Издание Defensa Central утверждает, что после двух отражённых пенальти в матче с "Манчестер Сити" президент "Реала" Флорентино Перес спустился в раздевалку к Лунину и якобы предложил вратарю новый контракт.
Сам Лунин использовал повышенное внимание, чтобы напомнить миру о войне в Украине: "Я самый счастливый человек в мире. Но в моей стране ситуация сложная. Поэтому мне нелегко тренироваться изо дня в день. Но хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживает", - приводит слова вратаря пресс-служба "Реала".
Возможно, на новые свершения в мадридском "Реале" украинца вдохновляет его супруга Анастасия Томазова.
Анастасия родилась 7 июня 1995 года в Днепре - она на четыре года старше футболиста. Андрей познакомился с девушкой в соцсетях - это произошло в 2017 году, когда он играл за "Днепр".
Пара перебралась в Испанию в 2018 году, а в 2021 году зарегистрировали брак в посольстве Украины в Мадриде. "Лучший день в моей жизни", - написала Анастасия в соцсетях. 13 мая 2022 года у пары родился сын.
Девушка ведёт активную жизнь в соцсетях, в частности демонстрирует, как не растерять фигуру после беременности. По образованию Анастасия - архитектор-дизайнер.
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