Олимпийская чемпионка ждет разрешения Путина на участие в Олимпиаде в Париже

Как известно, спортсменам из РФ и Беларуси будет разрешено участвовать в предстоящих Олимпийских играх в Париже только в качестве нейтральных спортсменов.

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить к Олимпиаде российских и белорусских спортсменов вызвало широкую критику в мировом спортивном сообществе. Участие в Олимпиаде без государственной символики также рассматривается Россией как оскорбление.

Ряд российских спортсменов уже отказались от участия в Олимпийских играх. Российские фехтовальщики, гребцы и лучники не примут участие в Играх. Тем временем российских теннисистов, принявших статус нейтральных спортсменов, у себя на родине называют "иностранными агентами".

Ефимова же согласна участвовать в Олимпийских играх только с согласия военного преступника Владимира Путина. "Я не буду выступать против своей страны, но с радостью приму участие [в Олимпийских играх], если мне позволят", - заявила Ефимова в разговоре с R-Sport, добавив, что не боится осуждения других соотечественников за принятие статуса нейтральной спортсменки, однако хочет получить согласие российских властей.

Ефимова - трехкратный призер Олимпийских игр 2012 и 2016 годов. Также на ее счету 18 наград на чемпионатах мира.

До сих пор Россия занималась публичным осуждением МОК и его членов, в том числе президента, но официального решения о запрете спортсменам участия в Олимпийских играх пока не принято.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа.

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