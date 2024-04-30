У экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну умер 15-месячный сын

Точные причины смерти ребенка на данный момент неизвестны.

"Слишком рано уходить, но всё же он ушёл. Мой маленький мальчик, мой друг, моя любовь. Коби был полон жизни и радости… И вот он без сознания", - написал спортсмен.

"Я кричал его имя снова и снова, громче и громче… но он не отвечал. Рядом с ним я был самим собой, а теперь понятия не имею, кто я такой. Жизнь несправедлива, она бьёт нас в самое больное место".

37-летний Нганну в прошлом году дебютировал в профессиональном боксе, проиграв чемпиону мира в супертяжёлой весовой категории британцу Тайсону Фьюри.

Свой последний бой по правилам бокса Фрэнсис Нганну провёл 9 марта в Саудовской Аравии. Его оппонентом был британский экс-чемпион мира в тяжёлом весе Энтони Джошуа, который одержал победу нокаутом во втором раунде.

После поражения от Джошуа камерунец заявил, что вернётся в ММА. Нганну оставил UFC в январе 2023 года после того, как не смог договориться о новом контракте с американским промоушеном. Камерунец был действующим чемпионом UFC в супертяжёлом весе.