Латвийская компания Oruga создала вездеход для езды в условиях сложного бездорожья. Oruga Unitrack, оснащенная тремя большими пневматическими шинами и уникальной системой monotrack, мощным электродвигателем и большой аккумуляторной батареей, обеспечивает работоспособность машины даже в самых сложных условиях, сообщает New Atlas.

Oruga - это стартап Mobility Tech, основанный в Латвии летом 2023 года. Название Oruga происходит от испанского слова "личинка".

Отличием компании является запатентованная монопольная технология, и компания планирует разрабатывать и производить продукцию, "предназначенную для преодоления сложных условий вождения: от горячего песка и грязных лесов до каменистых подъемов и заснеженных пейзажей".